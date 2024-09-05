CHP'li Barut'tan Pamuk Üreticilerine Destek Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP'li Barut'tan Pamuk Üreticilerine Destek Çağrısı

Geniş Video İzle

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, pamuk hasadı sırasında üreticilerin sorunlarını dinleyerek maliyetlerin altında satılan pamuk fiyatlarının sürdürülebilir olmadığını vurguladı. Barut, pamuk alım fiyatlarının 30 lira ve üzeri olması gerektiğini belirtirken, iktidarın tarım desteklerini yetersiz buldu. Pamuk üreticileri ise yüksek maliyetler ve düşük fiyatlar nedeniyle üretimlerine devam edemeyeceklerini ifade ettiler.

05.09.2024 15:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, hasat yapılan pamuk tarlasında üreticilerle bir araya geldi. Maliyeti 27 ile 28 lira arasında olan pamukta serbest piyasa fiyatlarının 19-20 lira seviyelerinde olduğunu anımsatan Barut, "Üreticimizin binbir emekle ürettiği ürünler, maliyetin altında satılırsa çiftçi biter, tarım yok olur. Gelin pamuk üreticilerinin feryadını duyun, çiftçinin yüzünü güldürün. Pamukta alım fiyatı 30 liranın üstünde, 35 lira bandında olmalı" dedi.

Karataş Ovası'ndaki hasat yapılan pamuk tarlasında çiftçilerle buluşarak pamuk üreticilerinin sorunlarını dinleyen Barut, pamuğun kilosunda 1,6 lira olan prim desteğinin planlı üretim modeli çerçevesinde yaklaşık 1 liraya düşürüldüğünü hatırlatarak, üretime ve üreticiye destek verilmesini istedi.

"Üreticiye yapılan en büyük kötülük, ihanettir"

Pamuk alım fiyatlarıyla ilgili iktidarı uyaran Ayhan Barut, şunları söyledi:

"Maliyeti gözeterek pamukta 30 liranın üstünde, 35 lira bandında alım fiyatı açıklanması gerekirken maalesef hasat ettiği ürünü çiftçiler tüccara 19-20 liradan satıyor. Yazıktır, günahtır. Bu pamuk üreticisine yapılan en büyük kötülüktür, en büyük ihanettir. 27 liraya mal edip 20 liraya satarak üretici bunu sürdüremez. Geçtiğimiz yıllarda Adana'da 3 milyon dekarın üzerinde pamuk ekilirken bu sene 150 bin dekar pamuk ekim alanı oldu. Karşılığında 70 bin ton pamuk rekoltesi bekleniyor ancak üreticilerimiz tedirginlik içinde."

Planlı üretim adıyla tarımsal üretim desteklerine dikkat çeken Barut, şunları kaydetti:

"Pamuk üreticisi desteklenmesi gerekirken iktidar ve Tarım Bakanlığı yeni bir destekleme modeli açıkladı. Bu üretimi baltaladı. Planlı üretim adı altında tarım ürünlerinde uygulanan prim ödemeleri kaldırıldı, mazot ve gübre desteği neredeyse sıfırlanmıştır. Örneğin pamukta kilo başına 1,6 lira olan prim desteği 3 yıldır aynı kaldı. Bunun 5 lira olması gerekiyordu. Mevcut uygulamada dönüme 500 kilo verim alan çiftçiye 800 lira civarında destek ödemesi yapılırken, maalesef planlı üretim çerçevesinde bu destek 549 lirayı düştü. Başka bir deyişle kiloda 1.6 lira olan prim desteği 5 liraya çıkarılmadığı gibi yaklaşık kiloda 1 liraya geriledi. Bu mu sizin adaletiniz, bu mu sizin çiftçiye reva gördüğünüz?"

"Seneye ekmeyeceğiz"

Pamuk üreticisi Celal Songur ise maliyetlerin yüksek olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

"Bu yıl pamuk ektik, ama maalesef ekmez olsaydık. Çünkü tarım politikası çok yanlış. Pamukta üretim maliyeti 27-28 lira bandıyken fiyat 20-21 lira bandında gidiyor. Gidişat kötüye gidiyor. Üreticiler üretim alanlarını bırakıp yevmiye ile başka yerlere giderek çalışmaya başladı. Mazot, ilaç ve gübre gibi girdiler artarken son 3 yıldır pamuk fiyatı aynı kalıyor. Bu iyi değil. Milleti çiftçilikten bezdirmeye mi çalışıyorlar, yoksa başka bir planları mı var bilemiyoruz" açıklamasında bulundu.

Karataş Ovası'nda 100 dönüm alanda pamuk üreten çiftçi Kadir Çetin ise "Maliyetler yüksek. Zararına satıyoruz pamuğu. Seneye ekmeyeceğiz artık" dedi.

CHP\'li Barut\'tan Pamuk Üreticilerine Destek Çağrısı
Kaynak: ANKA

Milletvekili, Ayhan Barut, Politika, Ekonomi, Güncel, Tarım, Adana, Tarım, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Barut'tan Pamuk Üreticilerine Destek Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


02:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan OVP’ye destek açıklaması: Güvenimiz ve desteğimiz tam Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan OVP'ye destek açıklaması: Güvenimiz ve desteğimiz tam
21:59 İstanbul’u ayağa kaldıran gizemli cisim Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı İstanbul'u ayağa kaldıran gizemli cisim! Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı
21:44 THY uçağı türbülansa girmişti Olayın ardından kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti THY uçağı türbülansa girmişti! Olayın ardından kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti
21:17 Ürdün, İsrail’i açık açık uyardı: Filistinlileri ülkemize göçe zorlarsanız bunu savaş ilanı sayarız Ürdün, İsrail'i açık açık uyardı: Filistinlileri ülkemize göçe zorlarsanız bunu savaş ilanı sayarız
20:08 Kara kutu ’Mıstık’ konuştu: Polatlar sadece müşterimdi Kara kutu 'Mıstık' konuştu: Polatlar sadece müşterimdi
10:13 Eski erkek arkadaşının üzerine benzin döküp yaktığı maraton koşucusu hayatını kaybetti Eski erkek arkadaşının üzerine benzin döküp yaktığı maraton koşucusu hayatını kaybetti
10:13 2024 enflasyon beklentisi yüzde 41.5’e yükseltildi 2024 enflasyon beklentisi yüzde 41.5'e yükseltildi
10:07 Konvoyu görmeniz lazım Sisi’nin Türkiye’ye gelişi gibi gidişi de olay oldu Konvoyu görmeniz lazım! Sisi'nin Türkiye'ye gelişi gibi gidişi de olay oldu
10:00 68 yaşındaki adam, nehirde yüzdüğü sırada timsah tarafından feci bir şekilde öldürüldü 68 yaşındaki adam, nehirde yüzdüğü sırada timsah tarafından feci bir şekilde öldürüldü
09:59 Şeyma Subaşı’dan Acun Ilıcalı’nın evliliği sonrası dikkat çeken çıkış: Hayatımdaki tüm sorular cevap buldu Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'nın evliliği sonrası dikkat çeken çıkış: Hayatımdaki tüm sorular cevap buldu
09:49 CMG raporları sızdırıldı Telefonların dinlendiği ortaya çıktı CMG raporları sızdırıldı! Telefonların dinlendiği ortaya çıktı!
09:46 Akaryakıtta büyük indirim Pompaya yansıyacak rakam araç sahiplerine nefes aldıracak Akaryakıtta büyük indirim! Pompaya yansıyacak rakam araç sahiplerine nefes aldıracak
09:39 Dolar ve Euro güne yükselişle başladı Dolar ve Euro güne yükselişle başladı
09:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan teğmenlerin kılıçlı ant içme törenine ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teğmenlerin kılıçlı ant içme törenine ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2024 06:05:41. #1.13#
SON DAKİKA: CHP'li Barut'tan Pamuk Üreticilerine Destek Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement