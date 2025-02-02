Pamukkale\'de 7 Katlı Binada Yangın Çıktı

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DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, 7 katlı bir binada yangın çıktı. İtfaiye ekipler yangın söndürmeye çalışırken, binada mahsur kalanlar da merdivenli araçla kurtarılıyor.

Pamukkale'nin Asmalı Evler Mahallesinde bulunan 7 katlı rezidans binada, saat 19.00 sıralarında yangın çıktı. Binadan dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri çevre güvenliğini aldı. İtfaiye ekipleri söndürme çalışması başlattı. Binada mahsur kalanlar da merdivenli itfaiye aracı ile bulundukları katlardan alınmaya başlandı. Yangını söndürme çalışması sürerken, çevreyi yoğun bir duman tabakası kapladı. İtfaiye ekipleri söndürme çalışmalarını sürdürüyor.