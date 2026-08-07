Pamukkale'de Berber Dükkanına Silahlı Saldırı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir iş yerine silahla ateş açıldı.

Alınan bilgiye göre, Aktepe Mahallesi'nde bir berber dükkanına gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından iş yerine kurşun isabet ettiği belirlendi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.