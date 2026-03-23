Pamukkale\'de Minibüs Otobüs Durağına Çarptı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde minibüsün otobüs durağına çarpması sonucu bir kişi yaralandı.
B.Ö'nün kullandığı şehir içi yolcu taşımacılığı yapan 20 M 0139 plakalı minibüs, Cumhuriyet Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı'nda kontrolden çıkarak kaldırımdaki otobüs durağına çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada durakta bekleyen Sultan Güngör (43) yaralandı.
Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Güngör'ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Minibüs sürücüsü gözaltına alındı.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?