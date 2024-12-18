Pamukkale'de Otomobil Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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Pamukkale'de Otomobil Kazası: 3 Yaralı

Pamukkale\'de Otomobil Kazası: 3 Yaralı

Pamukkale'de park halindeki araçlara çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı, sürücü kayıplara karıştı.

18.12.2024 10:18
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otomobilin park halindeki araçlara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 20 ALC 837 plakalı otomobil, Süleyman Demirel Bulvarı'nda park halindeki 20 AFE 498 plakalı hafif ticari araç ve 09 YF 324 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, araçlara çarpan otomobildeki yolcular Lütfiye F, Elif F. ve Buse Ö. yaralandı. Sürücü, olay yerinden yaya olarak uzaklaştı.

Yaralılar, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pamukkale'de Otomobil Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika

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