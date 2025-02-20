Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Süleyman Torga idaresindeki 48 ANA 517 plakalı kamyonet, Zeytinköy Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde Mehmet Egeli (40) yönetimindeki 07 FEB 53 plakalı otomobille çarpıştı.???????
Sağlık ekipleri otomobildeki Kadir Egeli'nin (17) hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan sürücüler ile kamyonette bulunan iki çocuk Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı bir evin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Pamukkale'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
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