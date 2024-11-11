Pamukova\'da Fidan Dikim Etkinliği

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Sakarya'nın Pamukova ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Geyve Orman İşletme Müdürlüğü öncülüğünde doğa sevgisini aşılamak ve gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakmak amacıyla Akçakaya Mahallesi'nde fidan dikim etkinliği yapıldı.

Etkinlikte 200 defne ve 200 selvi fidanı toprakla buluşturuldu.

Pamukova Kaymakamı Gürsel Temurci, yaptığı konuşmada, "Burada diktiğimiz her fidan daha yeşil ve daha temiz bir geleceğe miras olacak. Yediden 70'e hep birlikte doğamıza ve çevremize sahip çıkıp daha güzel bir dünya için el ele vermeliyiz." dedi.

Pamukova Belediye Başkanı Fatih Akın da "Doğa sevgisiyle büyüyen nesiller yetiştirmek ve sürdürülebilir bir çevre yaratmak adına bu tür organizasyonlar çok önemli." diye konuştu.

Etkinliğe, Geyve Orman İşletme Müdürü Celalettin Kaba, Pamukova Tarım ve Orman İlçe Müdürü Fatih Ahmet Balıca, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aziz Demir, İlçe Müftüsü Üzeyir Yavaş, Akçakaya Mahallesi Muhtarı Ekrem Oğuz, Orman İşletme Müdürlüğü personeli, öğretmenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.