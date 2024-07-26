Panama bandıralı Astoria Grande kruvaziyeri Sinop'a geldi - Son Dakika
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Panama bandıralı Astoria Grande kruvaziyeri Sinop'a geldi

İzmir'in Çeşme ilçesinden hareket eden Panama bandıralı Astoria Grande adlı kruvaziyer, 870 turist ve 455 personeli ile Sinop Limanı'na demirledi. Gemide bulunan Rus turistler, limandan ayrıldıktan sonra şehri bireysel ve gruplar halinde gezdi. Akşam saatlerinde Astoria Grande gemisi Sinop'tan ayrılarak Rusya'nın Soçi kentine gidecek.

26.07.2024 14:35
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İzmir'in Çeşme ilçesinden hareket eden Panama bandıralı "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, Sinop'a geldi.

Astoria Grande kruvaziyeri 870 turist, 455 personeli ile Soçi Limanı'ndan ayrılarak İzmir'in Çeşme ilçesini ziyaret ettikten sonra Sinop Limanı'na demirledi.

Gemide bulunan Rus turistler, limandan ayrıldıktan sonra bireysel ve gruplar halinde şehri gezdi.

Astoria Grande gemisinin akşam Sinop'tan demir alarak Rusya'nın Soçi kentine gideceği bildirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Panama bandıralı Astoria Grande kruvaziyeri Sinop'a geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Panama bandıralı Astoria Grande kruvaziyeri Sinop'a geldi - Son Dakika
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