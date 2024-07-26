Panama bandıralı Astoria Grande kruvaziyeri Sinop'a geldi

İzmir'in Çeşme ilçesinden hareket eden Panama bandıralı "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, Sinop'a geldi.
Astoria Grande kruvaziyeri 870 turist, 455 personeli ile Soçi Limanı'ndan ayrılarak İzmir'in Çeşme ilçesini ziyaret ettikten sonra Sinop Limanı'na demirledi.
Gemide bulunan Rus turistler, limandan ayrıldıktan sonra bireysel ve gruplar halinde şehri gezdi.
Astoria Grande gemisinin akşam Sinop'tan demir alarak Rusya'nın Soçi kentine gideceği bildirildi.
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