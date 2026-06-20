Panama Bayraklı Gemilere İHA Saldırısı

PANAMA, 20 Haziran (Xinhua) -- Panama Denizcilik Otoritesi, perşembe günü Karadeniz'de Panama bayraklı bir gemiyi hedef alan insansız hava aracı (İHA) saldırısında bir mürettebatın hayatını kaybettiğini, iki mürettebatın ise yaralandığını duyurdu.

Otorite tarafından cuma günü yapılan açıklamada, yaralılardan birinin durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Kurum olayla ilgili resmi verilere ulaşmak için ilgili protokolleri devreye soktuğunu, ayrıntıları doğrulamak ve mürettebatın durumunu netleştirmek üzere ilgili taraflar ve yetkili makamlarla temas halinde olduğunu, geminin ise seyrine devam edebildiğini açıkladı.

Otorite, Panama bayraklı tüm gemilere gerekli güvenlik önlemlerini almaları, Karadeniz ile Azak Denizi'ndeki Ukrayna ve Rusya sularından mümkün olduğunca kaçınmaları çağrısında bulundu.

Panama, dünyanın en büyük gemi sicil ülkelerinden biri. Ocak ayında Panama bayraklı bir başka gemi, Karadeniz'de bir İHA saldırısına maruz kalmıştı.