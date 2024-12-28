Panama Kanalı'na göz diken Trump'a tokat gibi yanıt - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Panama Kanalı'na göz diken Trump'a tokat gibi yanıt

Geniş Video İzle

ABD'nin 47. başkanı Donald Trump, Panama'yı Panama Kanalı'nın kullanımı için aşırı yüksek ücret istemekle suçlamış ve kanalın düzgün şekilde yönetilmemesi durumunda ABD'ye geri verilmesini talep edeceklerini söylemişti. Trump'ın sözlerine Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino'dan sert yanıt geldi. Mulino, "Panama Kanalı tartışmaya kapalı." dedi.

28.12.2024 06:46  Güncelleme: 08:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, Panama Kanalı'nın statüsünün tartışmaya kapalı olduğunu ifade etti. Haftalık basın toplantısında konuşan Mulino, Panama Kanalı konusunda ABD ile herhangi bir müzakere yapmayacaklarını vurguladı.

"KONUŞACAK BİR ŞEY YOK"

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın açıklamalarına değinen Mulino, "Bu Başkanın, Panama Kanalı'nın Panama'nın elinde bulunmasının hukuki ve siyasi gerçekliğini yeniden değerlendirmeyi hedefleyen bir niyetle konuşması mümkün değildir. Eğer bu yönde bir niyeti varsa, konuşacak bir şey yok." ifadelerini kullandı.

"PANAMA KANALI TARTIŞMAYA KAPALI"

Mulino, Panama Kanalı'nın Panamalılar için gurur kaynağı olduğunu belirterek, "Kanal Panamalıdır ve Panamalılara aittir. Bu gerçek, ülkenin gözyaşı, emeği ve fedakarlıklarıyla elde edilmiştir ve tartışmaya açık değildir. Panama Kanalı tartışmaya kapalı." dedi. Kanalın geçiş ücretleriyle ilgili sürece de değinen Mulino, "Kanalda geçiş ücretleri başkanın ya da yöneticinin keyfi kararlarına göre belirlenemez. Bu konuda saygı duyulan yerleşik bir süreç vardır ve bu süreç tamamen şeffaf bir şekilde yürütülmektedir." açıklamasında bulundu.

Trump'ın alaycı Noel mesajında dile getirdiği "Panama Kanalı'nı Çinli askerler yönetiyor" iddiasına tepki gösteren Mulino, "Panama Kanalı konusunda Çin'in herhangi bir müdahalesi ya da katılımı kesinlikle söz konusu değildir. Tanrı aşkına, Panama Kanalı'nda Çin askeri yoktur." diye konuştu.

TRUMP NE DEMİŞTİ?

Trump, 22 Aralık'ta Panama'yı, Panama Kanalı'nın kullanımı için aşırı yüksek ücret istemekle suçlamış, kanalın düzgün şekilde yönetilmemesi durumunda ABD'ye geri verilmesini talep edeceklerini söylemişti. Eski ABD Başkanı Jimmy Carter'ın, kanalın yönetimini Panama'ya devretmesini "hata" olarak tanımlayan Trump, kanalın "başkalarının yararına değil" iki ülke arasındaki işbirliğinin simgesi olarak Panama'ya verildiğini kaydetmişti.

Panama Kanalı\'na göz diken Trump\'a tokat gibi yanıt
Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Panama Kanalı, Donald Trump, Politika, Ekonomi, Panama, Güncel, Panama, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Panama Kanalı'na göz diken Trump'a tokat gibi yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Oğuz Kuru:
    keşke İstanbul'da Kanal İstanbul yapılsaydı bizim de bir kanalımız olurdu 42 40 Yanıtla
    Serkan Yalçın:
    keşke senin beynin olsaydı biraz düşün seydin 0 1
    Atatürk çü:
    Sonrada ABD Karadeniz'i kan gölüne çevirsin. Maşallah ve, çok akıllısın 0 0
    Abdul Mecit el sabah:
    sende beyin var mı? bir konturol ettir 0 0
  • Mesut Sav:
    Boş adam Trump. 24 9 Yanıtla
  • Recep Bayram:
    bunlar yaşlandıkça beyin diye bişey kalmıyor nasıl seçiliyorlar acaba 13 1 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    işgal ederse şaşırmayın 11 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    FEROS VE CELOS UN KANALLARI DA PANAMA KANALI GIBI 3 8 Yanıtla
    Kubilay Turkyilmaz:
    Talat senin. İsmini $İKEYİM İSME BAK İSME TALAT YE BUZ 0 0
  • barış özcan:
    Bu Turp boşuna konuşmaz, ya alacak yada siyasi veya ekonomik darbe yapacak. Tarzları bu çünkü, parçala yönet. 7 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:33 Nevzat Bahtiyar’ın avukatından merak uyandıran paylaşım Nevzat Bahtiyar'ın avukatından merak uyandıran paylaşım
13:01 Teröristbaşı Öcalan’ın 7 maddelik mesajından Erdoğan ve Bahçeli’ye destek çıktı Teröristbaşı Öcalan'ın 7 maddelik mesajından Erdoğan ve Bahçeli'ye destek çıktı
12:16 “Burası şeriat ülkesi“ sözleriyle yeni yıl pazarına saldırdı "Burası şeriat ülkesi" sözleriyle yeni yıl pazarına saldırdı
11:10 DEM Parti’den Öcalan görüşmesi sonrası ilk açıklama DEM Parti'den Öcalan görüşmesi sonrası ilk açıklama
07:12 Güney Kore’de yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı 167 kişi hayatını kaybetti Güney Kore'de yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı! 167 kişi hayatını kaybetti
10:59 Yeni yıl için plastik poşet fiyatına yüzde 100 zam yapıldı Yeni yıl için plastik poşet fiyatına yüzde 100 zam yapıldı
10:42 Erzincan’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 26 yaralı Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 26 yaralı
10:32 Narin cinayetinde kritik gün Anne Yüksel Güran son kez savunma yaptı Narin cinayetinde kritik gün! Anne Yüksel Güran son kez savunma yaptı
10:32 Acun’un ’’Şu ismi bir yere yazar mısın’’ dediği futbolcu Fenerbahçe’ye geliyor Acun'un ''Şu ismi bir yere yazar mısın'' dediği futbolcu Fenerbahçe'ye geliyor
10:20 Emekli, memur, memur emeklisi Enflasyona göre hesaplandı, işte zamlı maaşlar Emekli, memur, memur emeklisi! Enflasyona göre hesaplandı, işte zamlı maaşlar
10:16 Fatih Erbakan: Esad rejiminin devrilmesi konusunda Türkiye seyirci kaldı Fatih Erbakan: Esad rejiminin devrilmesi konusunda Türkiye seyirci kaldı
10:15 Dünyanın en yaşlı timsahının 124. yaşı kutlandı Dünyanın en yaşlı timsahının 124. yaşı kutlandı
09:53 Nurseli İdiz, makarnaya ödediği paraya isyan etti: Türk halkına başarılar diliyorum Nurseli İdiz, makarnaya ödediği paraya isyan etti: Türk halkına başarılar diliyorum
09:43 Al Shabab Başkanı Almunajem ve Fatih Terim’in Şaşırtıcı Buluşması Al Shabab Başkanı Almunajem ve Fatih Terim'in Şaşırtıcı Buluşması
09:37 Astrolog Aysun Koç: Kara Yeniay, liderleri ve otoriteleri tehdit ediyor Astrolog Aysun Koç: Kara Yeniay, liderleri ve otoriteleri tehdit ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2024 14:00:11. #1.13#
SON DAKİKA: Panama Kanalı'na göz diken Trump'a tokat gibi yanıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.