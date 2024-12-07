Panama MERCOSUR'a Katıldı

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Orta Amerika ülkesi Panama'nın, Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) grubuna ortak devlet olarak katılımı onaylandı.

Uruguay'ın başkenti Montevideo'da düzenlenen, Arjantin, Brezilya, Paraguay ve Uruguay liderlerinin katıldığı MERCOSUR toplantısının ardından Panama MERCOSUR'a resmen dahil oldu.

Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, yaptığı açıklamada, MERCOSUR'a katılan ilk Orta Amerika ülkesi olduklarını hatırlatarak, "Bugün tarih yazdık. Bu sadece bir anlaşma değil, halkımıza ve fırsatlarla dolu geleceğe yönelik bir taahhüttür." ifadesini kullandı.

Mulino, 271 milyonu aşkın bir nüfusa katıldıklarını ve Panama'nın bu anlaşmayla ekonomik olarak daha da büyüyeceğine inandığını belirtti.

Panama, MERCOSUR'a bağlı bir devlet olarak katılsa da şimdilik kendisine söz ya da oy hakkı tanınmıyor.

AB-MERCOSUR ticaret anlaşmasında uzlaşılmıştı

Avrupa Birliği (AB) ile MERCOSUR arasındaki ticaret anlaşması müzakereleri tamamlanmış ve taraflar arasında ticaret anlaşmasında uzlaşılmıştı.

"AB-MERCOSUR anlaşması için müzakereleri tamamladık" diyen AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen???????, AB ile Latin Amerika ülkeleri arasındaki ilişkilerde yeni bir dönemin başladığını söylemişti.