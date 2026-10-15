Papa 14. Leo'nun ameliyat edilen akciğeri iyileşme gösterdi, süreç normal ilerliyor - Son Dakika
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Papa 14. Leo'nun ameliyat edilen akciğeri iyileşme gösterdi, süreç normal ilerliyor

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Vatikan Basın Ofisi, 13 Ekim'de akciğerindeki nodül alınan ve ardından akciğer kanseri tanısı konulan 71 yaşındaki Papa 14. Leo'nun ameliyat sonrası iyileşmesinin normal gittiğini duyurdu. Kontrollerin normal olduğu, ameliyat edilen akciğerin röntgende iyileştiği belirtildi.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun, akciğerinde tespit edilen kitlenin (nodül) alınması için 13 Ekim'de olduğu ameliyatın ardından iyileşme sürecinin normal şekilde ilerlediği bildirildi.

Roma'daki Gemelli Hastanesinde geçen salı günü akciğerinden operasyon geçiren ve bunun neticesinde akciğer kanseri tanısı konulan Papa'nın sağlık durumuna ilişkin Vatikan Basın Ofisinden yazılı açıklama yapıldı.

İyileşme dönemi dolayısıyla hastanede yatmaya devam eden 71 yaşındaki Papa'ya bu sabah rutin bazı kontrollerin yapıldığı belirtilen açıklamada, "Sonuçları normal çıktı. Göğüs röntgeni, ameliyat edilen akciğerin iyileşme gösterdiğini ortaya koydu. Günlük faaliyetlerini kendi başına yaptı. Fizyoterapi seansında tüm hareket egzersizlerini eksiksiz gerçekleştirdi. Genel olarak ameliyat sonrası iyileşme süreci normal şekilde ilerliyor." ifadesi kullanıldı.

Tarihte ilk kez bir Papa, pazar duasında ameliyat olacağını açıkladı

Papa 14. Leo, 11 Ekim'de Vatikan'ın Aziz Petrus Meydanı'na bakan ofisinin penceresinden yaptığı geleneksel pazar duası sırasında, "Doktorlar, akciğerimde bir kitle tespit etti. Doktorlar müdahalenin uygun olduğuna inanıyor ve bu nedenle onların tavsiyesi üzerine, nodülü aldırmak için ameliyat olmaya karar verdim. Ameliyat, önümüzdeki birkaç gün içinde yapılmak üzere planlandı. Manevi yakınlığınız için teşekkür ediyor ve kendimi dualarınıza emanet ediyorum." sözlerini sarf etmişti.

Vatikan'dan 13 Ekim'deki ameliyatın ardından yapılan yazılı açıklamada, 90 dakikalık ameliyatın başarılı geçtiği belirtilerek, "Papa'nın sağ akciğer alt lobu, video destekli radikal cerrahi uygulanarak çıkarıldı. Ameliyat öncesi testlerde şüphelenildiği gibi yapılan histolojik inceleme akciğer adenokarsinomu tanısını doğruladı." değerlendirmesinde bulunulmuştu.

Vatikan, ameliyattan önce de Papa'nın iyileşmesi için 20 Ekim'e kadar bütün programlarının iptal edildiğini duyurmuştu.

Bu arada, basındaki haberlerde, Papa'nın 6-17 Kasım'da Uruguay, Arjantin ve Peru'yu kapsayan Güney Amerika gezisini iptal etmemek için hemen ameliyat olma kararı aldığı kaydedilmişti.

Vatikan'ın önceki devlet başkanı Papa Franciscus'un 21 Nisan 2025'te vefatının ardından Katolik Kilisesi'nin merkezi Vatikan'da 8 Mayıs 2025'teki Konklav'da (Papalık Seçimi) Papa olarak seçilen dönemin kardinali ABD'li Robert Francis Prevost, kendisine "Papa 14. Leo" ismini almıştı.

Kaynak: AA
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