Papa'dan cinsel istismar açıklaması - Son Dakika
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Papa'dan cinsel istismar açıklaması

08.06.2026 14:53
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Papa 14. Leo, çocuklara yönelik istismarı 'veba' olarak nitelendirip mağdurlara seslendi.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Katolik Kilisesi içinde çocuklara yönelik cinsel istismar vakalarını "veba" ve "acı verici karanlık anlar" olarak nitelendirdi.

İspanya'yı ziyaret eden Papa 14. Leo, Madrid'de İspanyol Piskoposlara hitaben konuşma yaptı.

Papa'nın, Katolik Kilisesindeki cinsel istismarlardan bahsederken bunları "acı verici karanlık anlar" ve "dinleme, hakikat, adalet ve tazminat ile ele alınması gereken bir veba" olarak tanımlaması dikkati çekti.

İspanya Meclisinde yaptığı konuşmada, Kilisedeki cinsel istismar vakalarına hiçbir şekilde değinmeyen Papa 14. Leo, bu konuyu Katolik Kilisesinin İspanya'daki en üst düzey temsilcileri olan İspanya Piskoposlar Konferansı (CEE) kurumunda dile getirdi.

Papa, "En acı verici durumlardan biri, tam da kendilerine bakmakla yükümlü olanlar, yani din adamları da dahil olmak üzere kişiler tarafından incitilenlerin durumudur. Bu vebayla karşı karşıya kalan Kilise topluluğu, (mağdurlara yönelik) dinleme, hakikat, adalet, tazminat ile önlemeye ve bakım kültürüne olan bağlılığı daha da güçlendirerek karşılık vermeye çağrılıyor. İncinen her insan, samimi bir dinleme, kucaklama, koruma ve gerçek iyileşme yolları bulabilmelidir." şeklinde konuştu.

Mağdurlardan Katolik Kilisesine tepki

Bu arada mağdurların olduğu bazı dernekler, Katolik Kilisesinin mağdurları anmak için Papa tarafından kamuya açık, kurumsal bir etkinlik düzenlememesi veya bunu teşvik etmemesi nedeniyle CEE'yi protesto etti.

Papa 14. Leo'nun Madrid'de ikamet ettiği CEE binası önünde toplanan bir grup basına yaptığı açıklamada, Kilisenin kendilerini "itaatsiz ve sorun çıkaranlar olarak gördüğünü, bu yüzden dışlandıklarını, Katolik Kilisesinin kendilerine sürekli yalan söyleyip, kötü niyetli olduğunu" ileri sürdü.

Papa'nın "özel programı" çerçevesinde bugün öğleden sonra bazı cinsel istismar mağdurlarını kabul etmesi öngörülüyor.

Diğer yandan Meclis Başkanı Francina Armengol Socias, bugün Mecliste konuşan Papa 14. Leo'yu takdimi sırasında yaptığı konuşmada, Papa'yı Katolik Kilisesindeki cinsel istismar mağdurlarına seslenmeye ve bu "açık yarayı tazminat ve telafi yoluyla iyileştirmeye" çağırmıştı.

İspanya Katolik Kilisesi, 1940'lardan itibaren 728 din görevlisine yönelik (çoğunluğu 1960-1980 yıllarında tespit edildi) toplamda 927 çocuğa cinsel istismar yapıldığına ilişkin şikayet aldığını Haziran 2023'te duyurmuştu.

İspanya Piskoposlar Konferansı, bu yıl içinde İspanya hükümeti ile imzaladığı anlaşma gereği, Kilise bünyesindeki cinsel taciz mağdurlarına yönelik maddi ve manevi tazminat ödemeyi, onların ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olmayı kabul etmişti.

Katolik Kilisesi resmi olarak cinsel taciz mağdurlarının sayısını çok düşük gösterse de bu vakaları araştıran bağımsız komisyon Ekim 2023'te açıkladığı raporda, ülkede 1940'lardan bu yana 200 binden fazla çocuğun cinsel istismara maruz kaldığının tahmin edildiğini öne sürmüştü.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Politika, Güncel, Dünya, Papa, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Papa'dan cinsel istismar açıklaması - Son Dakika

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