Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, adı cinsel istismar olaylarına karışan eski Brugge Piskoposu Roger Vangheluwe'un "ruhbanlık" görevinden azledilmesine karar verdi.
Belçika basınında çıkan haberlere göre, Vatikan'ın Belçika'daki temsilciliği, Brugge kentinin eski piskoposu Vangheluwe'un ismi cinsel istismar olaylarına karıştıktan sonra ruhbanlık görevinden azledilme talebinin kabul edildiğini bildirdi.
Belçika Piskoposlar Konferansı tarafından yapılan açıklamada, Vangheluwe'un azledilmesi nedeniyle prensip olarak istediği yere gidebileceği ancak Fransa'da kalmakta olduğu manastırda inzivada yaşamaya devam edebileceği konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi.
Belçika Başbakanı Alexander de Croo, konuyla alakalı X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Vangheluwe hakkındaki kararın "doğru olduğunu" kaydetti. de Croo, "Geç kalınmış olsa da mağdurların adalet arayışları için gerekli bir adımdır." ifadesini kullandı.
Vangheluwe, 2010'da iki yeğenine cinsel istismarda bulunduğunu itiraf etmiş ve Nisan 2010'da istifasını vermişti. Piskopos, zaman aşımı nedeniyle yargılanmaktan kurtulmuştu.
Vatikan, şubat ayında ise 2012'de yapılan aramalar sırasında Vangheluwe'un bilgisayarında pornografik içerik bulunmasının ardından yeni bir soruşturma açılmasını talep etmişti.
De Croo ve ülkedeki piskoposları temsil eden Belçika Piskoposluk Konferansı, Vangheluwe'nin ünvanının elinden alınmasını istemişti.
Son Dakika › Güncel › Papa Franciscus, Cinsel İstismar Olaylarına Karışan Piskoposun Ruhbanlık Görevinden Azledilmesine Karar Verdi - Son Dakika
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