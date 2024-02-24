Papa Franciscus Gribe Yakalandı ve Görüşmelerini İptal Etti - Son Dakika
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Papa Franciscus Gribe Yakalandı ve Görüşmelerini İptal Etti

Papa Franciscus Gribe Yakalandı ve Görüşmelerini İptal Etti

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, hafif bir şekilde grip geçirdiği için bugünkü planlarını iptal etti. 87 yaşındaki Papa Franciscus daha önce de sağlık sorunları yaşamış ve birkaç kez hastaneye gitmek zorunda kalmıştı.

24.02.2024 14:51  Güncelleme: 14:53
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Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un gribe yakalandığı ve bugünkü planlarını iptal ettiği bildirildi.

Vatikandan yapılan yazılı açıklamada, "Hafif şekilde grip geçiren Papa, tedbir olarak bugün yapılması planlanan görüşmelerini iptal etti." ifadesi kullanıldı.

87 yaşındaki Papa Franciscus, 2023'te bazı sağlık sorunları yaşamış ve farklı gerekçelerle birkaç kez hastaneye gitmek zorunda kalmıştı.

Franciscus, nefes darlığı şikayetiyle ilk olarak 29 Mart 2023'te Gemelli Hastanesine yatmış ve burada solunum yolu enfeksiyonu tedavisi gördükten sonra 1 Nisan'da taburcu edilmişti.

Papa, daha sonra 7 Haziran 2023'te yine Gemelli Hastanesinde, bu kez 2021'deki kalın bağırsak ameliyatının ardından karnında kesiğe bağlı gelişen fıtık nedeniyle laparatomi ve karın duvarına protez yerleştirilmesi operasyonu geçirmiş, 16 Haziran'da taburcu edilmişti.

Papa, grip geçirdiği için 25 Kasım 2023'te yine aynı hastanede kontrollere tabi tutulmuştu. Papa Franciscus, Aralık 2023'te Dubai'de yapılan Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı'na (COP28) daha önce katılacağını açıklamasına rağmen grip olduğu için gidememişti.

Kaynak: AA

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