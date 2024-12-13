Papa Franciscus ile Lübnan Başbakanı Mikati Görüştü

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Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus ile Lübnan Başbakanı Necib Mikati'nin Lübnan ve Orta Doğu'daki durumu görüştüğü bildirildi.

Vatikan Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Mikati'nin bugün Vatikan'da sırasıyla Papa Franciscus, Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin ve Vatikan Devletlerle ve Uluslararası Örgütlerle İlişkiler Sekreteri (Dışişleri Bakanı) Monsenyör Paul Richard Gallagher ile görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, Vatikan ile Lübnan arasında var olan iyi diplomatik ilişkilerin önemi ve Katolik Kilisesi ile Hristiyan topluluğunun ülkeye olan katkısının görüşüldüğü kaydedilirken, "Ayrıca, Lübnan'da cumhurbaşkanı seçiminin uzun süredir yapılamamasından kaynaklanan sosyo-ekonomik durum ele alındı." ifadesi yer aldı.

Mikati'nin Vatikan'daki temaslarında, İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım'da yapılan ateşkese değinildiği bildirilen açıklamada, "Ülkenin güneyinde sağlanan ateşkesten duyulan memnuniyet ifade edilirken, farklı dinlerin barış içinde bir arada yaşamayı sürdürmesinin Lübnan'ın kimliğini tanımlamaya devam edeceği ve Orta Doğu'da barışa katkı sağlayacağı umudu yinelendi." ifadesi kullanıldı.

Lübnan Başbakanı Mikati'nin yarın da Roma'da İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüşmesi bekleniyor.