Papa Franciscus ile Lübnan Başbakanı Mikati Görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Papa Franciscus ile Lübnan Başbakanı Mikati Görüştü

Papa Franciscus, Lübnan Başbakanı Mikati ile Orta Doğu'daki durum ve Lübnan'ın sorunlarını ele aldı.

13.12.2024 15:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus ile Lübnan Başbakanı Necib Mikati'nin Lübnan ve Orta Doğu'daki durumu görüştüğü bildirildi.

Vatikan Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Mikati'nin bugün Vatikan'da sırasıyla Papa Franciscus, Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin ve Vatikan Devletlerle ve Uluslararası Örgütlerle İlişkiler Sekreteri (Dışişleri Bakanı) Monsenyör Paul Richard Gallagher ile görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, Vatikan ile Lübnan arasında var olan iyi diplomatik ilişkilerin önemi ve Katolik Kilisesi ile Hristiyan topluluğunun ülkeye olan katkısının görüşüldüğü kaydedilirken, "Ayrıca, Lübnan'da cumhurbaşkanı seçiminin uzun süredir yapılamamasından kaynaklanan sosyo-ekonomik durum ele alındı." ifadesi yer aldı.

Mikati'nin Vatikan'daki temaslarında, İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım'da yapılan ateşkese değinildiği bildirilen açıklamada, "Ülkenin güneyinde sağlanan ateşkesten duyulan memnuniyet ifade edilirken, farklı dinlerin barış içinde bir arada yaşamayı sürdürmesinin Lübnan'ın kimliğini tanımlamaya devam edeceği ve Orta Doğu'da barışa katkı sağlayacağı umudu yinelendi." ifadesi kullanıldı.

Lübnan Başbakanı Mikati'nin yarın da Roma'da İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüşmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Ekonomi, Lübnan, Güncel, Dünya, Papa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Papa Franciscus ile Lübnan Başbakanı Mikati Görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir dönemin arifesindeyiz, çözmemiz gereken sıkıntılar var Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir dönemin arifesindeyiz, çözmemiz gereken sıkıntılar var
15:09 Suriye Milli Ordusu, Tişrin Barajı’nı terör örgütü PKKYPG’den kurtardı Suriye Milli Ordusu, Tişrin Barajı'nı terör örgütü PKK/YPG'den kurtardı
13:53 Suriyelilerin akın ettiği Emevi Camii’nde Türk bayrağı açıldı Suriyelilerin akın ettiği Emevi Camii'nde Türk bayrağı açıldı
13:53 Duruşma salonundaki saldırgan bu sözlerle silahına sarılmış: Tolga size emanet Duruşma salonundaki saldırgan bu sözlerle silahına sarılmış: Tolga size emanet
12:58 Rusya’ya kaçan Esad çiftini kahredecek görüntüler Rusya'ya kaçan Esad çiftini kahredecek görüntüler
22:55 Özgür Özel: Erdoğan yereli tattı, genelde seçim kaybetmenin tadını da ilk sandıkta alacak Özgür Özel: Erdoğan yereli tattı, genelde seçim kaybetmenin tadını da ilk sandıkta alacak
22:37 Galatasaray, Malmö ile 2-2 berabere kaldı Galatasaray, Malmö ile 2-2 berabere kaldı
22:27 Suriye’ye ilk diplomatik atama Burhan Köroğlu, Şam Maslahatgüzarı oldu Suriye'ye ilk diplomatik atama! Burhan Köroğlu, Şam Maslahatgüzarı oldu
22:17 Suriye’de hava sahası trafiğe yeniden açılıyor Suriye'de hava sahası trafiğe yeniden açılıyor
22:08 Europol: PKK, Avrupa’da uyuşturucu kaçakçılığı dahil suçlara bulaşarak finansman sağlıyor Europol: PKK, Avrupa'da uyuşturucu kaçakçılığı dahil suçlara bulaşarak finansman sağlıyor
21:52 Bir dönem Avrupa’yı titreten kulübün anahtarı valiye teslim edilecek Bir dönem Avrupa'yı titreten kulübün anahtarı valiye teslim edilecek
21:36 Şam ziyaretinden dikkat çeken görüntü HTŞ Lideri, İbrahim Kalın ile aynı araçta Şam ziyaretinden dikkat çeken görüntü! HTŞ Lideri, İbrahim Kalın ile aynı araçta
21:24 Galatasaray’da takımın bel kemiği sakatlandı Galatasaray'da takımın bel kemiği sakatlandı
20:57 Suriye’deki gelişmelerin ardından kritik ziyaret Blinken Ankara’da Suriye'deki gelişmelerin ardından kritik ziyaret! Blinken Ankara'da
20:56 Fabrizio Romano, Arda Güler’in gelecek sezon forma giyeceği takımı açıkladı Fabrizio Romano, Arda Güler'in gelecek sezon forma giyeceği takımı açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2024 17:15:49. #1.13#
SON DAKİKA: Papa Franciscus ile Lübnan Başbakanı Mikati Görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.