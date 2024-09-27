Papa Franciscus'tan Çocuk İstismarı İçin Af Çağrısı

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Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Belçika'da Kilise'nin karıştığı çocuk istismarı ve zorla evlatlık vermeyle ilgili skandallar nedeniyle utanması ve af dilemesi gerektiğini belirtti.

Papa Franciscus, Belçika'ya Katolik Leuven Üniversitesi'nin kuruluşunun 600. yıl dönümü kutlamaları için düzenlediği 3 günlük ziyareti kapsamında Kraliyet Sarayı'nda programa katıldı.

Belçika Kralı Philippe ve Başbakan Alexander de Croo'nun da katıldığı etkinlikte konuşan Papa, Belçika'yı savaşların ardından komşularıyla barış içinde yaşayabilen bir ülke olarak örnek gösterdi.

Papa, ülkede geçen sene basın tarafından ortaya çıkarılarak gündemi sarsan, Katolik Kilisesindeki din adamları tarafından çocukların yıllar boyunca cinsel istismara maruz kalması ile 1945-1980 yıllarında evlilik dışı doğan çocukların Kilise tarafından evlatlık verilmesi olaylarına da atıfta bulundu.

"Kilise utanmalı ve af dilemeli." diyen Papa, bunların bir daha yaşanmaması için çaba gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Papa'nın ziyareti kapsamında bu olayların kurbanlarıyla da bir araya gelmesi öngörülüyor.