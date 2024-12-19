Papara\'da Yönetim Değişikliği: Ahmed F. Karslı CEO Oluyor

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FİNANSAL teknoloji şirketi Papara, yönetim kademesinde değişikliğe gittiğini duyurdu. 2022-2024 yıllarında Papara'nın CEO'luk görevini yürüten Emre Kenci, görevi şirketin kurucusu Ahmed F. Karslı'ya devrediyor. Ahmed F. Karslı, 1 Şubat 2025 itibarıyla CEO olarak şirketin bölgesel liderlik hedefleri doğrultusundaki yatırımlarına ve Türkiye'de planladığı halka arza liderlik edecek.

Şirketin kurucusu Ahmed F. Karslı, CEO'luk görevini üstlenirken Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine de devam edecek.

KARSLI: KÜRESEL PAZARDA ÇITAYI YÜKSELTMEYE DEVAM EDECEĞİZ

2015 yılında herkes için hızlı, kolay, hesaplı ve keyifli finansal hizmetler sunma vizyonuyla kurulan Papara, bugün 21 milyonu aşkın kullanıcı bulunduruyor. 1 Şubat 2025 itibarıyla CEO görevini üstlenmesiyle birlikte yeni dönemde şirketin Türkiye'de planladığı halka arza da liderlik edecek olan Ahmed F. Karslı, "Papara, bugüne kadar büyük başarılara imza attı. Şimdi önümüzde daha da büyük hedefler var. Şirketin teknolojisini, kullanıcılarımızın hayatını kolaylaştıran yenilikçi ürün ve hizmetlerini, bölgesel lider olma hedefiyle daha geniş coğrafyalara taşımayı amaçlıyoruz. Bu dönemde güçlü ekibimizle birlikte hem yerel hem de küresel pazarda çıtayı yükseltmeye devam edeceğiz" dedi.

Ayrıca Karslı, Emre Kenci'ye CEO'luk döneminde imza attığı global iş birlikleri ve başarıyla yönetilen şirket satın almaları için teşekkür ederek, yeni hedeflere birlikte koşmaya devam edecek olmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.

KENCİ: PAPARA 'SUPER APP' OLMA YOLUNDA ÖNEMLİ ADIMLAR ATTI

Şirketin finansın her alanında hizmet veren bir 'Super App' olma vizyonunu ortaya koyan ve bu alanda yenilikçi ürünlerin kullanıcıya ulaşmasına liderlik eden Emre Kenci ise "Papara'nın büyüyen ekosistemine liderlik ettiğim bu dönem, benim için inanılmaz derecede özel bir deneyim oldu. Şirket, bu dönemde hem gelenekselin dışında sunduğu ürünlerin çeşitliliğiyle hem de yarattığı yeni pazar fırsatları ve kazandığı global kimliğiyle çok önemli adımlar attı. Şirketin bugün geldiği noktada, Ahmed F. Karslı'nın liderliğinde yeni bir dönemin başlayacak olmasından heyecan duyuyor, Şirketin global sahnedeki varlığının daha da güçleneceğine inanıyorum. CNBC ve Statista tarafından hazırlanan 'Dünyanın En İyi FinTech Şirketleri' listesinde 2023 ve 2024 yıllarında üst üste iki kez yer alan şirket, 2024 yılında Brand Finance Türkiye tarafından 'Türkiye'nin En Değerli Markaları' arasında gösterildi. Şirket, Ahmed F. Karslı'nın yeniden CEO koltuğuna oturmasıyla global büyümeye odaklanırken aynı zamanda Türkiye pazarındaki öncü rolünü pekiştirecek adımlar atacak" diye konuştu.