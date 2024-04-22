Papua Yeni Gine Başbakanı, ABD'ye 2. Dünya Savaşı kalıntılarını toplama çağrısı yaptı

Güncel

SIDNEY, 22 Nisan (Xinhua) -- Papua Yeni Gine Başbakanı James Marape, ülkesinin yamyam damgasını hak etmediğini söyleyerek, ABD'ye 2. Dünya Savaşı kalıntılarını en kısa sürede toplama çağrısı yaptı.

Marape, söz konusu açıklamayı Pazar günü, ABD Başkanı Joe Biden'ın 2. Dünya Savaşı sırasında dayısını Papua Yeni Gine'de yamyamların yediğini iddia etmesinin ardından yaptı.

"Başkan Biden'ın açıklamaları dil sürçmesi olabilir, ancak ülkem bu şekilde damgalanmayı hak etmiyor" diyen başbakan, Papua Yeni Gine halkının "kendileriyle alakası olmayan bir çatışmaya gereksiz yere sürüklendiğini" belirtti.

Marape, Biden'ın dayısı Ambrose Finnegan'ı taşıyan uçak da dahil olmak üzere 2. Dünya Savaşı kalıntılarının Papua Yeni Gine'nin her yerine yayılmış olduğunu vurguladı.

Başbakan, "Başkan Biden'ın açıklamaları ve Papua Yeni Gine ve dünyanın başka bölgelerinin güçlü tepkileri dikkate alınacak olursa, ABD'nin Ambrose Finnegan gibi yaşamını yitiren askerler dahil olmak üzere Papua Yeni Gine'de mümkün olduğunca çok 2. Dünya Savaşı kalıntısı bulmasının zamanı gelmiştir" dedi.

Marape, "Papua Yeni Gine ve Solomon Adaları'nda pek çok savaş cephesi bulunuyor. Buralarda insan kalıntıları, uçak enkazları, gemi enkazları, tüneller ve bombalardan oluşan 2. Dünya Savaşı kalıntıları her yere saçılmış durumda. Halkımızın gündelik yaşamı 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bombaların infilak etmesi sonucu ölme korkusuyla geçiyor" diye ekledi.