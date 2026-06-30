Paraguay, Almanya'yı Penaltılarla Geçti - Son Dakika
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Paraguay, Almanya'yı Penaltılarla Geçti

30.06.2026 02:48
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Paraguay, Almanya'yı 4-3 penaltı atışlarıyla mağlup ederek 2026 Dünya Kupası'nda son 16'ya yükseldi.

(ANKARA) - 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Paraguay, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren maçta Almanya'yı penaltı atışları sonucunda 4-3 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Almanya ile Paraguay karşı karşıya geldi. Normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren mücadelede Paraguay, penaltı atışlarında Almanya'ya 4-3 üstünlük sağlayarak adını son 16 turuna yazdırdı.

Mücadelede Paraguay, 42'nci dakikada öne geçti. Ceza sahasında bulunan Enciso, sağ kanattan gelen ortanın ardından yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Almanya, 54'üncü dakikada beraberliği yakaladı. Sol kanatta topla buluşan Wirtz'in sağ ayağıyla yaptığı ortada ceza sahasında bulunan Havertz kafa vuruşuyla skoru 1-1'e getirdi.

Karşılaşmanın normal süresinde başka gol olmadı ve mücadele uzatmalara gitti.

Uzatma bölümünün 102'nci dakikasında Almanya, Tah'ın kafa vuruşuyla ağları buldu ancak gol VAR incelemesinin ardından pozisyonda faul tespit edilmesi nedeniyle iptal edildi. İlk uzatma devresi 1-1 eşitlikle tamamlandı.

İkinci uzatma devresinde de skor değişmedi ve turu belirlemek için penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda Almanya'ya 4-3 üstünlük sağlayan Paraguay, 2026 Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükseldi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Paraguay, Almanya'yı Penaltılarla Geçti - Son Dakika

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