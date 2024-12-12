Paraguay Büyükelçiliği Kudüs'e Taşındı

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Paraguay'ın Tel Aviv'deki büyükelçiliği düzenlenen törenle yeniden Kudüs'e taşındı.

Batı Kudüs'te düzenlenen açılış törenine Paraguay Devlet Başkanı Santiago Pena ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu katıldı.

Netanyahu, törende yaptığı konuşmada, "Kudüs'ün İsrail'in bölünmez başkenti olduğunu ve her zaman öyle kalacağını" iddia etti.

Paraguay'ın büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının kendileri için önemli olduğunu söyleyen Netanyahu, kararından dolayı Pena'ya teşekkür etti.

Pena ise Paraguay'ın İsrail halkının yanında olduğunu ve "sonsuza kadar da bunun devam edeceğini" söyledi.

Paraguay, Mayıs 2018'de Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımıştı. Bu adımdan yaklaşık 6 ay sonra Paraguay büyükelçiliğini yeniden Tel Aviv'e taşımıştı.

ABD, Guatemala, Honduras, Kosova ve Papua Yeni Gine'nin ardından Paraguay büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyan altıncı ülke oldu.