
Paraguay Devlet Başkanı Pena, uluslararası topluma "yeniden umut sağladığı" için Trump'a teşekkür etti

20.02.2026 12:05
Paraguay Devlet Başkanı Santiago Pena, Gazze için oluşturulan Barış Kurulu konusunda ABD Başkanı Donald Trump'a, uluslararası topluma "yeniden umut sağladığı" için teşekkür etti.

CNN'in haberine göre Pena, Gazze Barış Kurulu'nun Washington'da yapılan ilk toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trump'a, uluslararası topluma "yeniden umut sağladığı" için teşekkür eden Pena, barışa yönelik inisiyatifler konusunda Paraguay'ın desteğinin süreceğini belirtti.

Ülkesinin mali kaynak ve güvenlik açısından pek fazla katkı sağlayamayacağına işaret eden Pena, her ülkenin önemli bir rolü olduğunu vurguladı.

Kurucu üyeleri arasında Türkiye'nin de bulunduğu Gazze Barış Kurulu'nun ilk toplantısı, ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlığında dün Washington'da yapılmıştı.

Barış Kurulu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu önde gelen 8 Müslüman lider, 23 Eylül 2025'te ABD Başkanı Donald Trump'la Gazze'de ateşkesin ve barışın sağlanması amacıyla bir görüşme yapmıştı. Söz konusu görüşmenin ardından, ABD Başkanı Trump tarafından bir Barış Planı açıklanmıştı.

Barış Planı çerçevesinde 13 Ekim 2025'te düzenlenen Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'nde Türkiye, ABD, Katar ve Mısır tarafından imzalanan ortak bildiriyle ateşkesin sağlandığı duyurulmuş, ateşkes, Barış Planı'nın ilk aşamasını oluşturmuştu.

Barış Planı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 17 Kasım 2025 tarihli ve 2803 sayılı kararıyla kabul edilmişti.

14 Ocak'ta Gazze'nin idaresini üstlenmek üzere 15 Filistinli teknokratın yer aldığı Gazze Yönetimi Ulusal Komitesinin oluşturulduğu açıklanmıştı. Aynı gün, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un açıklamasıyla Barış Planı'nın ikinci aşamasına geçildiği ilan edilmişti.

16 Ocak'ta Barış Kurulu'nun teşkili ve ilgili organlarda yer alacak isimler duyurulmuş, bu kapsamda Barış Kurulu, Yürütme Kurulu, Yüksek Temsilcilik Ofisi, Gazze Yürütme Kurulu ve Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi oluşturulmuştu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 22 Ocak'ta İsviçre'nin Davos şehrinde düzenlenen imza törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen katılarak Barış Kurulu Şartı'nı imzalamıştı.

Kaynak: AA

Donald Trump, Diplomasi, Orta Doğu, Paraguay, Güncel, Gazze, Son Dakika

