Paris 2024 Olimpiyatları'nda Türkiye'nin Aldığı Madalyalar

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(ANKARA) - Paris 2024 Olimpiyatları'nın dördüncü gününde Türkiye'yi 7 spor dalında 13 sporcu temsil ediyor.

Atıcılıkta final mücadelesine çıkan Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç'ten oluşan Türkiye Milli Takımı, 10 metre havalı tabanca karışık kategorisinde Sırbistan'a mağlup olarak gümüş madalya kazandı.

Mete Gazoz, Muhammed Yıldırmış ve Ulaş Tümer'den oluşan milli takım, dün yapılan üçüncülük müsabakasında Çin'i yenerek bronz madalya kazanmıştı.

Türkiye için Olimpiyatların dördüncü gününün (30 Temmuz) programı şöyle:

Atıcılık:

Atıcılık 10 metre havalı tabanca karışık branşında Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç, final müsabakasında Sırbistan'a 16-14 mağlup olarak Olimpiyat 2'ncisi oldu.

Bireysel atıcılık müsabakalarında erkeklerde Oğuzhan Tüzün, kadınlarda Rümeysa Pelin Kaya eleme turunda mücadele ediyor. Oğuzhan Tüzün, elemeleri geçmesi durumunda bugün 16.30'da bireysel atıcılık erkeklerde final karşılaşmasına çıkacak.

Badminton:

Kadınlar badmintonda Neslihan Yiğit Arın, J grubunda oynadığı ikinci ve son maçta Peru'dan Ines Lucia Castillo'yu 21-16 ve 21-17'lik setlerle 2-0 yenerek Olimpiyatlardaki ilk galibiyetini aldı. Neslihan Yiğit Arın, gruptaki diğer maçın sonucuna göre Olimpiyat yolculuğuna devam edecek.

Kürek:

Elis Özbay, kadınlar tek çifte çeyrek finalinde serisini 7: 56.51'lik dereceyle çeyrek finalde elendi. Özbay, Olimpiyatları 6'ncı sırada tamamladı.

Judo:

Erkekler 81 kiloda Vedat Albayrak, son 32 turunda Bahreyn'den Askerbii Gerbekov'u yenerek son 16 turuna yükseldi. Son 16 turu karşılaşmaları bugün yapılacak.

Yelken:

Kadınlar rüzgar sörfünde Merve Vatan bugün 14.30'da üçüncü yarışına çıkacak. Merve Vatan ilk iki yarışta sırasıyla 22'inci ve 23'üncü olmuştu.

Boks:

Kadınlar 57 kiloda Esra Yıldız Kahraman, son 32 turunda Mali'li Marine Colette Camara ile karşılaşacak. Müsabaka 14.24'de başlayacak.

Kadınlar 54 kiloda Hatice Akbaş, son 16 turunda Avurstralya'lı Tiana Echegaray ile saat 17.50'de karşılaşacak.

Erkekler 51 kiloda Samet Gümüş, son 16 turunda Kazakistan'lı Saken Bibossinov ile karşılaşacak. Müsabaka saat 21.00'de başlayacak.

Erkekler 80 kiloda Kaan Aykutsun, son 16 turunda Küba'lı Arlen Lopez Cordona ile saat 22.20'de karşılaşacak.

Okçuluk

Mete Gazoz bugün erkekler bireysel okçulukta son 32 turu müsabakasına çıkacak. Saat 18.58'de başlayacak karşılaşmada Mete Gazoz, Şilili Andres Felipe Gallarda Ferrada ile karşılaşacak.