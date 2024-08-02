Paris 2024 Olimpiyatları'nda Türkiye'nin Yedinci Gün Programı - Son Dakika
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Paris 2024 Olimpiyatları'nda Türkiye'nin Yedinci Gün Programı

Paris 2024 Olimpiyatları\'nda Türkiye\'nin Yedinci Gün Programı

Paris 2024 Olimpiyatları'nın yedinci gününde Türkiye, 7 spor dalında 15 sporcuyla temsil edilecek. Türkiye'nin programında atıcılık, judo, atletizm, kürek, okçuluk, yelken ve boks müsabakaları yer alıyor. Türk sporcular, farklı kategorilerdeki elemelerde ve müsabakalarda başarı için mücadele edecekler.

02.08.2024 01:41
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(ANKARA) - Paris 2024 Olimpiyatları'nın yedinci gününde Türkiye'yi 7 spor dalında 15  sporcu temsil ediyor.

Türkiye için Olimpiyatların yedinci  günü (02.08.2024) programı şöyle:

Atıcılık

Şevval İlayda Tarhan ve Şimal Yılmaz  kadınlar 25m Ateşil Tabanca elemelerine saat 10: 00'da yavaş atış,

Saat 13: 00'da ise hızlı atış alanında yarışacak.

Judo

Kadınlarda Kayra Özdemir +78kg de, erkeklerde İbrahim Tataroğlu  saat 11: 00'dan itibaren  mücadele edecek.

Atletizm

Kadınlar yüksek atlama elemelerinde saat 11: 15'te Buse Savaşkan,  erkekler  çekiç atma elemelerinde  saat 12: 35'te Özkan Baltacı, kadınlar üç adım  atlama elemelerinde ise saat 19: 15'te Tuğba Danışmaz mücadele edecek.

Kürek

Kadınlar tek çifte D  finalinde Elis Özbay 11: 18'de yarışacak

Okçuluk

Karışık takım müsabakalarında Türkiye adına Mete Gazoz ve Elif Berra Gökkır saat 12: 05'ten itibaren mücadele edecek.

Yelken

Deniz Çınar, Lara Nalbatoğlu 470 karışık takım 1 ve 2. yarışlarında, Ecem Güzel, Ilca6 2 ve4. yarışmalarda, Yiğit Yalçın Çıtak ise  ILCA7 3. ve 4. yarışlarda yer alacak.

Boks

Esra Yıldız Harahan, kadınlar boks son 16 turunda Tunus'lu rakibi Khouloud Hlımı ile saat 17: 02'de karşılaşacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Paris 2024 Olimpiyatları'nda Türkiye'nin Yedinci Gün Programı - Son Dakika

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