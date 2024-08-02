Paris 2024 Olimpiyatları\'nda Türkiye\'nin Yedinci Gün Programı

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(ANKARA) - Paris 2024 Olimpiyatları'nın yedinci gününde Türkiye'yi 7 spor dalında 15 sporcu temsil ediyor.

Türkiye için Olimpiyatların yedinci günü (02.08.2024) programı şöyle:

Atıcılık

Şevval İlayda Tarhan ve Şimal Yılmaz kadınlar 25m Ateşil Tabanca elemelerine saat 10: 00'da yavaş atış,

Saat 13: 00'da ise hızlı atış alanında yarışacak.

Judo

Kadınlarda Kayra Özdemir +78kg de, erkeklerde İbrahim Tataroğlu saat 11: 00'dan itibaren mücadele edecek.

Atletizm

Kadınlar yüksek atlama elemelerinde saat 11: 15'te Buse Savaşkan, erkekler çekiç atma elemelerinde saat 12: 35'te Özkan Baltacı, kadınlar üç adım atlama elemelerinde ise saat 19: 15'te Tuğba Danışmaz mücadele edecek.

Kürek

Kadınlar tek çifte D finalinde Elis Özbay 11: 18'de yarışacak

Okçuluk

Karışık takım müsabakalarında Türkiye adına Mete Gazoz ve Elif Berra Gökkır saat 12: 05'ten itibaren mücadele edecek.

Yelken

Deniz Çınar, Lara Nalbatoğlu 470 karışık takım 1 ve 2. yarışlarında, Ecem Güzel, Ilca6 2 ve4. yarışmalarda, Yiğit Yalçın Çıtak ise ILCA7 3. ve 4. yarışlarda yer alacak.

Boks

Esra Yıldız Harahan, kadınlar boks son 16 turunda Tunus'lu rakibi Khouloud Hlımı ile saat 17: 02'de karşılaşacak.