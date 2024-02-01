Paris\'e giden A15 otoyolu çiftçiler tarafından trafiğe kapatıldı

Paris'e giden A15 otoyolunu trafiğe kapatan çiftçiler, mesleklerine yönelik eleştirilere ve tarım politikalarına karşı hayal kırıklıklarını dile getirerek Fransız hükümetinden somut adımlar beklediklerini bildirdi.
Ülkenin en büyük çiftçi sendikası FNSEA üyesi çiftçiler, Ile-de-France bölgesinde otoyolları trafiğe kapatmayı sürdürüyor.
Çiftçiler, Fransa'nın tarım politikalarına, Avrupa Birliği'nin (AB) çevreci politikalarına, ücretlerinin yetersizliğine ve mesleklerinin değersizleştirilmesine ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.
FNSEA üyesi çiftçi Rodolphe Thomassin, "Çiftçiler, Avrupa ve Fransa'nın dayattığı kurallar sebebiyle zorlukla çalışıyor ve ekonomik olarak kötü bir durumdalar." ifadelerini kullandı.
A15 otoyolu da dahil Ile-de-France bölgesine ulaşımı engellemelerinin, hükümet üzerinde baskı oluşturmaya yönelik olduğunu söyleyen Thomassin, eylemler konusunda halkın çoğunluğunun desteğini aldıklarına işaret etti.
Thomassin, diğer yandan kamuoyundaki bu desteğe rağmen medyada çiftçiler için olumsuz bir imaj çizildiğini vurgulayarak, çiftçilerin itibarsızlaştırılmasına tepki gösterdi.
Bir diğer FNSEA üyesi çiftçi Lucile Barrois ise kuşatmayı Paris'e daha yakın yerlerde yapmayı planladıklarını belirterek, en büyük şikayetlerinin, yönetimin "çiftçilere tarlada çalışacak zaman bırakmayacak kadar bürokratik işler" yüklemesi olduğunu dile getirdi.
"Resmi kurumlarda olmanın dışında yapacak başka işlerimiz de var." diyen Barrois, çiftçilerin eylemlerinin AB'nin diğer ülkelerinde de devam eden ve kıtaya yayılan bir protesto olduğunu kaydetti.
Barrois, yabancı üreticiler ile Fransız çiftçilerin özellikle bitki sağlığına ilişkin kısıtlamalar konusunda farklı uygulamalara tabi tutulduğuna dikkati çekti.
"Uymakta ısrar ettiğimiz bitki sağlığı standartlarına sahip olmayan Avrupalı veya yabancı ürünleri kabul etmek bize yapılan bir haksızlıktır." değerlendirmesini yapan Barrois, Fransız çiftçilerin çabalarının daha fazla göz önünde bulundurulmasını istedi.
Fransa'da yapılan son anketlere göre, halkın yüzde 80 ila yüzde 90'ı çiftçileri destekliyor.
Çiftçiler Fransız hükümeti ve Avrupa Birliği'nden taleplerine yanıt alıncaya kadar protestolara devam etmekte kararlı olduklarını belirtiyor.
İnşaat sektöründe elaman sorunu giderek büyüyor. İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerde kalifiyeli eleman sıkıntısı çektiklerini belirten sektör temsilcileri, günlük 2 bin liraya çalışacak işçi bulamadıklarını söyledi.
AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasında İstanbul özelinde ittifak kurulup kurulmayacağına ilişkin soru işaretleri devam ediyor. Heyetlerin 5.kez bir araya geleceği öğrenildi. Daha önce yapılan dört görüşmeden sonuç çıkmadı. YRP'nin meclis üyeliği teklifi kabul görmedi. AK Parti ise yeniden görüşme talebinde bulundu.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın Adana'nın Karaisalı, Saimbeyli ve Yumurtalık ilçe başkanlıklarının kapatıldığını, Siyasi ve Yerel İşlerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Hüseyin Sözlü'nün de görevden alınıp merkez disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı. Yalçın gerekçenin, yerel seçim çalışmaları sırasında parti disiplini ve politikalarına aykırı davranışlar sergilemeleri olduğunu belirtti.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TİP'li Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili olarak, ''Teamüller gereği Ankara'da olsaydım da Can Atalay'la ilgili kararı Sayın Bozdağ okutacaktı. Buradan doğacak siyasi tartışmaları sokakta halletmeye kalkmak doğru değil.'' ifadelerini kullandı.
Sosyal medyada "Diyarbakırlı Ramazan Hoca" olarak bilinen Ramazan Pişkin, Fatih'te bulunan çay ocağında bıçaklanarak hayatını kaybetti. Pişkin'in cenazesi Diyarbakır'da defnedildi. Kardeşinin yanına defnedilen Ramazan Hoca'nın ablası ise gazetecilere sinirlendi. Pişkin, "Sizin yüzünüzden öldürüldü. İnşallah siz de öyle öldürülürsünüz" dedi.
Hindistan polisi, Çin'in casus olarak kullandığından şüphelendiği güvercini 8 ayın ardından doğaya saldı. Güvercinin Tayvan'dan gelen bir yarış kuşu olduğu tespit edildi ve bacaklarında Çinceye benzer yazılar bulunuyordu. Mumbai Hayvanlara Zulmü Önleme Derneği tarafından doğaya salınan güvercin, uzun süren gözetimden sonra özgürlüğüne kavuştu.
Galatasaray'ın Samsunspor maçı kadrosu belli oldu. Sakatlıkları devam eden Abdülkerim Bardakcı ve Sergio Oliveira ile Afrika Kupası'ndan dönmeyen Cedric Bakambu ve Hakim Ziyech kadroya dahil edilmedi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir fabrikada işçiler bir şahıs tarafından rehin alındı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › Paris'e giden A15 otoyolu çiftçiler tarafından trafiğe kapatıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?