Paris\'te Zafer Bayramı Resepsiyonu: Türk-Fransız Dostluğu Vurgulandı

Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla resepsiyon verildi.

Büyükelçilik rezidansında düzenlenen resepsiyonda, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Yunus Demirer ve Askeri Ataşe Albay Yusuf Kılıç davetlileri karşıladı.

Resepsiyon, İstiklal Marşı ve Fransa'nın milli marşı La Marseillaise'in okunmasıyla başladı.

Büyükelçi Demirer, burada yaptığı konuşmada, Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü vesilesiyle davetlileri büyükelçilik rezidansında ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Birinci Dünya Savaşı'nın ardından işgalci güçlere karşı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında başlayan Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktasının 30 Ağustos 1922'de Başkomutanlık Meydan Muharebesi sırasında yaşandığını vurgulayan Demirer, "Bu zafer, Türk milletinin bağımsızlığını ve egemenliğini savunmaktaki direncini gözler önüne seriyor." dedi.

Demirer, 30 Ağustos 1922'de elde edilen zaferin ayrıca Cumhuriyet'in ve kurumlarının yanı sıra geleceğe bakan bir toplumun inşasını da mümkün kıldığını dile getirerek, Fransa'nın, 20 Ekim 1921'de imzaladığı Ankara Antlaşması'yla Ankara hükümetini tanıyan ilk Batılı ülke olduğunu hatırlattı.

Bu tarihi andan bir asrı aşkın süre sonra, iki ülkenin en derin değişimlerin yaşandığı dönemlerde hala diyalog içinde kalabildiğini vurgulayan Demirer, şöyle devam etti:

"İki ülkemiz, tıpkı dünyanın geri kalanı gibi uluslararası arenanın derin değişim dönemiyle karşı karşıya. Güvenlik dengeleri değişiyor. Teknoloji, çatışmaların doğasını değiştiriyor. Güvenlik, bir ülkenin yalnızca askeri sayısıyla ölçülmüyor artık, ayrıca üretme, inovasyon yapma, öngörüde bulunma ve koşullar gerektiğinde birlikte eyleme geçme kapasitesine dayanıyor."

Demirer, bu meselelerin Türkiye'nin 7-8 Temmuz'da Ankara'da ağırladığı NATO Zirvesi'nde önemli bir yere sahip olduğuna değinerek, "Ankara'da müttefikler, ortak savunmadan yana taahhütlerini yeniden ifade etti ve ayrıca bu taahhüdü somut kapasiteye çevirme konusunda anlaştı." dedi.

NATO Zirvesi'nde ayrıca önemli bir değişimin yaşandığına dikkati çeken Demirer, Avrupa'nın bir yandan transatlantik bağını güçlendirerek, diğer yandan NATO nezdinde kendi güvenliği konusunda daha fazla sorumluluk almaya karar verdiğini belirtti.

Türkiye'nin, mevcut dönemdeki sorunlara karşı daha iyi adapte olan güçlü bir NATO hedefine katkı sağlayacağı değerlendirmesinde bulunan Demirer, Türkiye'nin son yıllarda sanayi ve teknoloji ekosistemini son derece geliştirdiğini kaydetti.

Demirer, bu değişimin Türkiye'nin savunma alanındaki kapasitesini artırmasını ve ayrıca müttefik ve ortaklarına yeni tür işbirlikleri teklif etmesini sağladığını aktararak, "Türkiye ve Fransa arasındaki diyalog, askeri makamlarımız arasındaki giderek güçlenen stratejik diyalog da dahil olmak üzere, her düzeyde giderek yoğunlaştı." ifadesini kullandı.

İki ülke arasındaki dış ticaret hacminin 2025'te 24 milyar avroyu geçtiğini ve gelecek yıllarda bunu 30 milyar avroya çıkarmayı hedeflediklerini söyleyen Demirer, bulundukları ortak çevrenin güvenliğine, istikrarına ve refahına katkı sağlamak amacıyla iki ülke arasında geleceğe dönük ilişkiler geliştirmek istediklerini aktardı.

Türk milletinin bağımsızlığından ve egemenliğinden ne pahasına olursa olsun taviz vermeyeceğinin altını çizen Demirer, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu anlamlı gün vesilesiyle, İstiklal Harbimizin Başkomutanı ve Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Zafer Bayramımız kutlu olsun."

Resepsiyona, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Daimi Temsilcisi Büyükelçi İhsan Mustafa Yurdakul, Türkiye'nin Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü Daimi Temsilcisi Esen Altuğ, Türkiye'nin Paris Başkonsolosu Kerem Yılmaz, Paris'teki birçok ülkenin askeri ataşeleri ile Türk ve Fransız davetliler katıldı.

Davetlilere, Türk mutfağından lezzetler ikram edildi.