Paris'te Filistin Destekçileri İsrail'in Saldırılarına Son Vermesi İçin Gösteri Düzenledi - Son Dakika
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Paris'te Filistin Destekçileri İsrail'in Saldırılarına Son Vermesi İçin Gösteri Düzenledi

Paris\'te Filistin Destekçileri İsrail\'in Saldırılarına Son Vermesi İçin Gösteri Düzenledi

Fransa'nın başkenti Paris'te on binlerce Filistin destekçisi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına son vermesi çağrısıyla gösteri düzenledi. Fransa'nın birçok kentinde de Filistin destekçileri sokağa çıktı. Göstericiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının son bulmasını talep etti ve çeşitli sloganlar attı. Polis, göstericilere müdahale etti.

01.06.2024 20:47
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Fransa'nın başkenti Paris'te on binlerce Filistin destekçisi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına son vermesi çağrısıyla gösteri düzenledi.

Fransa'da Nice, Lyon dahil çok sayıda kentte Filistin destekçileri sokağa indi.

İsrail'in 26 Mayıs'ta Refah'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin kampını bombalamasının ardından Paris, 6 gündür Filistin'e destek gösterilerine şahit oluyor.

Paris'in ünlü Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan on binlerce Filistin destekçisi yoğun yağışa rağmen Millet Meydanı'na doğru yürüdü.

Göstericiler, İsrail'in aylardır süren Gazze'ye yönelik saldırılarının son bulmasını talep etti.

Eylemciler, "İsrail defol, Filistin sana ait değil", "İsrail katil, (Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron suç ortağı", "Hepimiz Gazze'nin çocuklarıyız" ve "Gazze'den Noumea'ya sömürgecileri istemiyoruz" sloganları attı.

"Gazze Ölüyor", "Filistin'i Yeryüzünden Silmek İstediler, Dünya Filistin Oldu" ve "Tarihin Tekkerür Etmesine İzin Vermeyeceğiz" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, metrelerce uzunluktaki Filistin bayrağını dalgalandırdı.

Bazı göstericiler bir binanın çatısına çıkarak Filistin bayrağı dalgalandırırken, bir eylemci de otomobilin üzerine çıkarak Filistin bayrağını araca bağladı.

Eylemciler, İsrail'i desteklediği gerekçesiyle, yanından geçtiği uluslararası fast food zinciri McDonalds'ın şubesini yuhaladı.

Söz konusu restoran zincirinin ön cephesine "Tüm gözler Refah'ta" yazısı yazılırken, Filistin'i destekleyen çıkartmalar yapıştırıldı.

Başka bir McDonals şubesinin ön cephesinde hasar oluştu.

Katılımcılar siyah, kırmızı, bordo, yeşil, mavi, sarı renklerinde Filistin kefiyeleri taktı.

Yüzünde Filistin bayrağı çizilmiş çocukların katıldığı gösteride, bir eylemcinin de yüzüne kırmızı boyayla "Özgür Filistin" yazdığı görüldü.

Polis göstericilere biber gazıyla müdahale etti.

Gösteriye çocuklarıyla gelen Mbaye isimli eylemci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'de ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) yaşananlara göz yumulamayacağını söyledi.

Mbaye, "Bir noktada öfkemizi ve dehşetimizi de haykırmalıyız" diyerek, Gazze'deki bombardımanların durması gerektiğini vurguladı.

"Burada çifte standart var ve bu normal değil"

Meclis oturumunda Filistin bayrağı açtığı için 15 gün uzaklaştırılan Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisinden Milletvekili Sebastien Delogu'ye verilen cezayı yüksek bulduğunu dile getiren Mbaye, "Yaptığı şey çok iyiydi. Gerekirse yeniden yapsın. Milletvekili olsaydım aynısını yapardım." ifadelerini kullandı.

Mbaye, eğer İsrailli sporcuların Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılmalarına izin verilecekse, diğer sporculara da aynı olanağın tanınması gerektiğine dikkati çekerek, "Ruslar cezalandırıldıysa, neden İsrailliler cezalandırılmasın ki? Burada çifte standart var ve bu normal değil." dedi.

"Soykırım yaşanıyor"

Anais isimli 20 yaşındaki gösterici de bölgede yaşananların 7 Ekim 2023'te başlamadığını ve bir asırdır devam ettiğini söyledi.

"Soykırım yaşanıyor. Günlük olarak sosyal medya üzerinden gördüğümüz görüntüler karşısında tepkisiz ve evde kalmak mümkün değil." diye konuşan Anais, İsrail'in 26 Mayıs'ta Refah'taki kampı bombalamasının "savaş suçu" ve "insanlığa karşı suç" teşkil ettiğini belirtti.

Anais, Rusya davet edilmezken, İsrail'in Olimpiyatlara davet edilmesini normal bulmadığını dile getirerek, "(İsrail) Savaş suçları işleyen bir devlet, Olimpiyat Oyunları'na katılmaması gerek." şeklinde konuştu.

Birleşmiş Milletlerin (BM) defalarca İsrail'i kınadığını anımsatan Anais, Fransız Meclisinde daha önce İsrail'in bayrağıyla broşlar takıldığını ancak bunu yapanların cezalandırılmadığını kaydetti.

Anais, mecliste Filistin bayrağı açtığı için milletvekili Delogu'nun cezalandırılmasının normal olmadığını vurgulayarak, Gazzelilere yönelik "Sabredin. Sizinleyiz. Sizi unuttuğumuzu sanmayız, her gün sizin için dua ediyoruz. Her gün kalbimizdesiniz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Paris'te Filistin Destekçileri İsrail'in Saldırılarına Son Vermesi İçin Gösteri Düzenledi - Son Dakika

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