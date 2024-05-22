Paris'te Filistin destekçileri İsrailli silah firmalarının fuara katılımını engellemek istiyor - Son Dakika
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Paris'te Filistin destekçileri İsrailli silah firmalarının fuara katılımını engellemek istiyor

Paris\'te Filistin destekçileri İsrailli silah firmalarının fuara katılımını engellemek istiyor

Fransa'nın başkenti Paris'te Filistin destekçileri, İsrailli silah firmalarının uluslararası Eurosatory Fuarı'na katılmalarının engellenmesi talebiyle gösteri yaptı. Eylemciler, İsrail ile olan silah ticaretini durdurulmasını isteyerek, İsrailli şirketlerin fuara katılımına tepki gösterdi. Gösteride, İsrail'in Gazze'deki katliamı durdurulması ve silah satışının durdurulması talepleri dile getirildi.

22.05.2024 01:01
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Fransa'nın başkenti Paris'te Filistin destekçileri, İsrailli silah firmalarının 17- 21 Haziran'da düzenlenecek uluslararası Eurosatory Fuarı'na katılmalarının engellenmesi talebiyle gösteri yaptı.

Fransa Savunma Bakanlığı yakınlarında toplanan Filistin destekçileri, ülkelerinden, İsrail ile olan silah ticaretini durdurmasını istedi.

Eylemciler, dünyanın dört bir yanından silah firmalarının yer alacağı ve 17-21 Haziran'da Paris'te düzenlenecek Eurosatory Fuarı'nda katılımcılar arasında İsrailli şirketlerin de olmasına tepki gösterdi.

İsrailli silah şirketlerin fuara katılımlarının engellenmesi çağrısını yapan eylemciler, "İsrail'i silahlandırmayı durdurun" ve "İsrail katil, (Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron suç ortağı" sloganları attı.

Eylemcilerin, üzerlerine "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu Suçludur" yazılı beyaz tişörtler giydiği görüldü.

Farklı muhalif siyasetçilerin katıldığı gösteride eylemciler, " Gazze'deki Katliamı Durdurun" ve "Bizi susturamayacaklar" yazılı dövizler taşıdı.

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisinden Milletvekili Thomas Portes, gösteride yaptığı konuşmada, Paris'te İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ı ağırlayan Fransız hükümetinin utanç duyması gerektiğini ifade etti.

İtalyan asıllı Carlotta isimli eylemci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7 aydır Filistin'e destek amacıyla düzenlenen tüm gösterilere katıldığını belirtti.

Carlotta, İsrail'e silah satışının durdurulmasını talep ettiklerini dile getirerek, "Silahlar, Batılı devletlerin İsrail üzerindeki devasa bir baskı aracı ve bunu kullanmıyorlar. İsrailli siyonist rejime silah satmak, Fransa ve Batılı hükümetleri soykırıma suç ortağı yapıyor. Bu nedenle hükümetten İsrail'e silah satışını durdurmasını istemek önemli." ifadelerini kullandı.

Carlotta, İsrailli temsilcileri Eurosatory gibi fuarlardan men etmek gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Paris'te Filistin destekçileri İsrailli silah firmalarının fuara katılımını engellemek istiyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Paris'te Filistin destekçileri İsrailli silah firmalarının fuara katılımını engellemek istiyor - Son Dakika
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