Paris'te Filistin'e Destek Gösterisi Yapıldı - Son Dakika
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Paris'te Filistin'e Destek Gösterisi Yapıldı

Paris\'te Filistin\'e Destek Gösterisi Yapıldı

Paris'in simgesel Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan Filistin destekçileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Göstericiler, İsrail'in saldırılarına son verilmesini talep etti ve çeşitli pankartlar açtı. Bir gösterici ise Gazze'deki durumu tasvir etmek için bir çalışma yaptı. Göstericiler Filistin bayrakları taşıdı.

10.08.2024 19:24
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Fransa'nın başkenti Paris'te Filistin'e destek gösterisi yapıldı.

Paris'in simgesel Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan Filistin destekçileri, İsrail'in aylardır devam eden Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Göstericiler, Tel Aviv hükümetinin Gazze'ye yönelik saldırılarına son vermesini talep etti. Eylemde, "İşgalci İsrail'i boykot et", "Soykırım Olimpiyatları" ve "Yaşasın Filistin halkının direnişi" yazılı pankartlar açıldı.

Kefiye takan göstericiler, ellerinde Filistin bayrakları taşıdı.

Sarah isimli bir gösterici, Gazze'de bebeklerin, sağlık personelinin ve gazetecilerin hedef alındığını tasvir etmek için eylem alanında bir çalışma yaptı.

Üzerinde kırmızı boya bulunan bebek kıyafetlerini, doktor önlüğünü ve basın yeleğini ipe asan Sarah, kafası ve uzuvları olmayan oyuncak bebekleri de sergiledi.

AA muhabirine konuşan Sarah, "Soykırıma, Filistin'deki etnik temizliğe ve dünyanın en ahlaksız ordusuna tepki göstermek için protesto ediyorum." dedi.

Sarah, eylemdeki çalışması hakkında, "Bu, İsraillilerin suç okyanusunda bir su damlasını temsil ediyor gerçekten. Burada, İsraillilerin en sevdiği hedeflerin tasviri var: doktorlar, ilk yardım görevlileri, kadınlar, okullar, çadırlar, hareket eden her şey." diye konuştu.

Çok sinirli bir şekilde bu çalışmayı yaptığını belirten Sarah, bunun Gazze ile ilgili gördüğü görüntülere benzediğini ifade etti.

Sarah, "Çocuğunun kafasız bedeni taşıyan babanın her yere koşması ve bir annenin kafası olmayan çocuğuna bakması inanılır gibi değil." diye konuştu.

Gazzeli annelerin ölen çocuklarını kemiklerinden tanımaya çalıştığını söyleyen Sarah, "Şu an gördüğümüz şey; kendi soykırımını her gün kayıt altına alan, her gün 'yardım edin' diye bağıran bir halk ve kimse harekete geçmiyor." dedi. ???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Paris'te Filistin'e Destek Gösterisi Yapıldı - Son Dakika

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