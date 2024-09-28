Paris'te İsrail Saldırılarına Protesto

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Fransa'nın başkenti Paris'te, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

Paris'in 1. bölgesinde Masumlar Çeşmesi'nin yanında toplanan göstericiler, Filistin ve Lübnan bayraklarıyla 2022'de İsrail askerlerince öldürülen Filistinli muhabir Şirin Ebu Akile'nin fotoğraflarını ve "Gazze'de soykırıma son verin", "İsrail'i boykot edin" yazılı afişler taşıdı.

Boyunlarına Filistin bayrağının renklerinde kırmızı, yeşil, siyah kefiyeler takan göstericiler, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarına son vermesini ve Fransa'nın Tel Aviv'e silah ihracatını durdurmasını talep etti.

"İnsanlık nerede?" yazılı bir afiş ile "Soykırımı durdurun" yazılı Filistin bayrağı, gösteri alanındaki bir binanın demirlerine iple bağlandı.

Gazze'ye destek veren sağlık çalışanları da gösteriye beyaz önlükleriyle katıldı.

Soyadını belirtmeyen 23 yaşındaki gösterici Cyrena, AA muhabirine, dünyada çok fazla haksızlık yaşandığı ve Batı bu durum karşısında sessiz kaldığı için gösteriye katıldığını söyledi.

Cyrena, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının kendisi için sürpriz olmadığını dile getirerek, bunun, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının bir devamı olduğunu ifade etti.

Lübnan'daki saldırıları üzücü bulduğunu belirten Cyrena, "Ailesi orada mahsur kalmış olan Lübnanlı arkadaşlarım ve özellikle meslektaşlarım var ve hala Batı'dan bir eylem yok." dedi.

Cyrena, İsrail ile yapılan silah anlaşmalarına son verilmesi gerektiğini vurgulayarak, bölgede yaşanan sorunların temelinde "İsrail'in silahlanmasının" yattığını kaydetti.