Paris'te Nevruz Etkinliği

08.04.2026 00:42
UNESCO merkezinde 13 ülkenin katılımıyla Nevruz Bayramı kutlandı, kültürel diyalog vurgulandı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) merkezinde nevruz etkinliği organize edildi.

Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, İran, Irak, Afganistan, Pakistan, Hindistan ve Moğolistan'ın ortak daveti üzerine Paris'teki UNESCO merkezindeki etkinlikte Nevruz Bayramı kutlandı.

Bu yıl koordinasyonunu Tacikistan'ın üstlendiği etkinliğe, Türkiye'nin UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Gülnur Aybet, UNESCO Nezdinde Kültürden Sorumlu Genel Direktör Yardımcısı Vekili Lazare Eloundou Assomo ve çok sayıda davetli katıldı.

Tacikistanlı sanatçılar, etkinlikte yöresel dans performansları eşliğinde geleneksel enstrümanlarıyla konser verdi.

Etkinlikte düzenlenen defilede, Azerbaycan dahil farklı ülkelerin kültürel motifleri ve geleneksel kıyafetlerinden esinlenerek tasarlanan kıyafetler dikkati çekti.

Davetli 13 ülkeye ait stantlarda el emeği eserler sergilenirken, katılımcılara farklı lezzetler ikram edildi.

"Nevruz, kültürler arası diyaloğu ve işbirliğini teşvik ediyor"

Tacikistan'ın UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Dilshod Rahimi, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, nevruz etkinliklerinde insanların bir araya gelip geleneksel yemekler hazırladığını ve şenliklere katıldığını söyledi.

Rahimi, "Nevruz, tarihi mirasa saygıyı güçlendirirken aynı zamanda kültürler arası diyaloğu ve işbirliğini teşvik ediyor." diyerek, barış ve refahın bayramı olan nevruzun modern dünyada daha da anlamlı hale geldiğinin altını çizdi.

Nevruz kutlamalarının 2009'da UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesine alındığını hatırlatan Rahimi, UNESCO nezdindeki nevruz dosyasına katılan ülke sayısının 13'e çıktığını kaydetti.

Rahimi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun 2010'da aldığı kararla 21 Mart'ı "Uluslararası Nevruz Günü" ilan ederek, bu günün milletler arası dostluğu güçlendirme ve barış kültürünü yaymadaki rolünü vurguladığını belirtti.

"Bizlere dünyada hepimizin ortak arzusu olan umudu hatırlatıyor"

UNESCO Nezdinde Kültürden Sorumlu Genel Direktör Yardımcısı Vekili Assomo ise "Nevruzu kutlamak için bu özel etkinlikte sizlerle bir araya gelmekten büyük bir onur ve mutluluk duyuyorum." ifadesini kullandı.

Assomo, dünyada sadece birkaç geleneğin nevruz gibi bu kadar ülkeyi bir arada toplayabildiğini dile getirerek, "(Nevruz) Bizlere dünyada hepimizin ortak arzusu olan umudu hatırlatıyor." dedi.

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu farklı ülkelerin ortak girişimiyle nevruz kutlamaları, 2009 yılında UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne alınmıştı.

Kaynak: AA

Nevruz Bayramı, Etkinlikler, Kültür, Güncel, Unesco, Paris, Sanat, Son Dakika

