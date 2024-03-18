4 bin 500 kilometre yürüyen Mohamed'in hedefi 'Kabe'
Kabe'ye ulaşmak için Paris'ten yola çıkan Mohamed 7 bin kilometre yürüyecek
KAYSERİ - Mekke'ye ulaşmak için Paris'ten yola çıkan Mohamed 4 bin 500 kilometrelik yürüyüşün ardından Kayseri'de mola verdi. Mohamed, toplamda 7 bin kilometre yürüyerek, hedefi olan Mekke'ye ulaşacak.
Paris'te bulunan Eyfel Kulesi'nden, Mekke'ye ulaşmak üzere yaya olarak yola çıkan 28 yaşındaki Tunuslu Mohamed Boulabiar, 6 ayda 4 bin 500 kilometre yol kat etti. 4 bin 500 kilometrelik yürüyüşün ardından Kayseri'de 1 günlük mola veren Mohamed, daha sonra Gaziantep'e yürüyerek, buradan uçakla Umman'a geçecek. Mohamed Umman'dan yürüyerek, Mekke'ye ulaşacak. Hacca uçakla gitmenin çok kolay olacağını söyleyen Mohamed Boulabiar, o nedenle yürümeyi tercih ettiğini söyledi. Zorlukları yaşayınca hacdan daha çok haz alınacağını söyleyen Mohamed, "Paris'ten yola çıktım. İstikametim Suudi Arabistan'a yani Mekke'ye. Atalarımızın yaptığı gibi bende Mekke'ye yürüyerek, gitmek istedim. Hacca zaten uçakla gidersek, çok kolay olur ve bu duyguları alamayız. O yüzden yürüyerek giderek, zorlukları yaşayınca onun hazzını daha çok hissederiz. O nedenle ben böyle bir karar aldım. Bu kadar fazla yürümeye 'kolay ya da zor' demem. Bu benim çocukluğumda bir hayalimdi. Yeni ülkeler keşfediyorum. Yeni insanlarla tanışıyorum. Bu benim için çok büyük bir mutluluk. Paris Eyfel Kulesi'nden buraya kadar 4 bin 500 kilometre yürüdüm. Toplam yürüyüş mesafesi 7 bin kilometre inşallah hepsini tamamlayacağım. Suriye'den geçemeyeceğim için çok üzgünüm. Benim planlarım öyle değildi ama yapacak bir şey yok. Gaziantep'e kadar devam edeceğim. Oradan Umman uçağına bineceğim. Umman'dan da yürümeye devam edeceğim. Hayallerinizin arkasından koşun. Eğer cesur olursanız, eğer güçlü olursanız ve kendinize de inanırsanız her şeyi yapabilirsiniz" şeklinde konuştu.
Son Dakika › Güncel › 4 bin 500 kilometre yürüyen Mohamed'in hedefi 'Kabe' - Son Dakika
Uşak'ta meydana gelen silahlı kavgada bir kişi ağ tüfeğiyle vurularak ağır yaralandı. Olay, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinin otoparkında meydana geldi. H.D. ile M.Y. ve A.Y. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce H.D., M.Y'yi av tüfeğiyle vurarak kaçtı. Yaralanan M.Y. hastaneye kaldırılırken, H.D. ise yakalanarak tedavi için hastaneye götürüldü. Baba A.Y. gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.
Uşak'ta meydana gelen silahlı kavgada bir kişi ağ tüfeğiyle vurularak ağır yaralandı. Olay, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinin otoparkında meydana geldi. H.D. adlı kişi, kız arkadaşının abisi ve babasıyla tartıştıktan sonra av tüfeğiyle M.Y.'yi vurarak kaçtı. Yaralanan M.Y. hastaneye kaldırılırken, H.D. ise başka bir hastanede yakalandı. Baba A.Y. gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 75 yaşındaki Abidin Canbazoğlu, evinde alkol aldığı bir kişi tarafından başından darbeler alarak ölü olarak bulundu. Şüpheli kişi ise polis tarafından aranıyor. Olayın cinayet olup olmadığı araştırılıyor.
Elazığ'da merkez Bosna Hersek Bulvarı'nda meydana gelen kazada sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bir iş yerinin duvarına çarptı. Kazada yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.
Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören H.D. ile kız arkadaşının babası A.Y. ve ağabeyi M.Y. (22) hastanenin otoparkında bir araya geldi. Burada henüz belirlenemeyen bir nedenle taraflar arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda H.D, otoparktaki yakınına ait otomobilden aldığı av tüfeğiyle M.Y'ye ateş edip kaçtı. Hastanede tedavi altına alınan M.Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekiplerince kısa sürede gözaltına alınan H.D. ise tedavisi için hastaneye götürüldü. Gözaltına alınan Baba A.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Burdur'un Karamanlı ilçesinde aynı istikamette seyir halinde olan 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza, Fethiye-Burdur Karayolu, Kılçan Köyü yol ayrımı mevkiinde meydana geldi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Karamanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları'nda yamaç paraşütü yapan M.F.Ş. isimli pilot, kontrolünü kaybederek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan pilot, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan Recep Hamleci hayatını kaybetti. Olay İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Tartışmanın büyümesi üzerine A.S. isimli şahıs Hamleci'yi bıçakladı. Yaralı hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. A.S. isimli şahıs polis ekiplerince yakalanırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İngiliz Kraliyet ailesinin "büyük bir açıklama" yapacağı iddiası sonrası gözler İngiltere'ye çevrildi. Kraliyet ailesinden hala resmi bir açıklama gelmezken İngiltere tahtının varisi Galler Prensi William'ın, bir süredir ortalık görünmeyen eşi Prenses Kate Middleton'ın öldüğü iddia edildi. Öte yandan 17 Ocak'ta karın ameliyatı olan Middleton, geçtiğimiz günlerde üç çocuğuyla fotoğraf paylaşmış, fotoğrafın montajlı olduğu anlaşılınca ise özür dilemişti.
Sizin düşünceleriniz neler ?