Park halindeki otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı; kaza anı kamerada

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ADANA'nın Kozan ilçesinde park halindeki otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi, yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında ilçeye bağlı Türkeli Mahallesi Şehit Ziya Özkozanoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Alperen A. yönetimindeki 01 AVB 254 plakalı motosiklet, yolun sağında park halindeki otomobile çarpıp, devrildi. Motosiklet ve üzerindeki kişi, yaklaşık 20 metre yolda sürüklendi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kazada yaralanan Alperen A. ve beraberindeki Eşe A., ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber - Kamera: Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana),