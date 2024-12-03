Parkinson Hastası Mehmet Etiz İçin Arama Çalışması Başlatıldı - Son Dakika
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Parkinson Hastası Mehmet Etiz İçin Arama Çalışması Başlatıldı

Parkinson Hastası Mehmet Etiz İçin Arama Çalışması Başlatıldı

İzmir'in Torbalı ilçesinde 4 gün önce evden çıkan ve kendisinden haber alınamayan 65 yaşındaki Parkinson hastası Mehmet Etiz için arama çalışmaları devam ediyor. Polis, son olarak görüldüğü Yeniköy Mahallesi'nde incelemelerini yoğunlaştırdı.

03.12.2024 19:29  Güncelleme: 19:32
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İZMİR'in Torbalı ilçesinde 4 gün önce evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Parkinson hastası Mehmet Etiz (65) için arama çalışması başlatıldı.

Torbalı ilçesinde oturan Parkinson hastası Mehmet Etiz, 29 Kasım'da ayrıldığı evine bir daha geri dönmedi. Etiz'den haber alamayan ailesi, durumu polise bildirdi. Etiz için arama çalışması başlatıldı. Polisin kamera incelemesinde Etiz'in son olarak Yeniköy Mahallesi'nde görüldüğü tespit edildi. Çalışmaları bu bölgede yoğunlaştıran ekipler Etiz'e ait herhangi bir ize rastlamadı. Ekiplerin AFAD ve AKUT'un koordinasyonunda arama çalışması sürüyor.

Haber-Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,

Kaynak: DHA

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