Parmaklıklar Ardında İki Kadın Galası Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Parmaklıklar Ardında İki Kadın Galası Yapıldı

Mehmet Eryılmaz'ın yönettiği film, kadınlar özel gala ile izleyiciyle buluştu.

12.02.2025 12:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yönetmenliğini ve senaristliğini Mehmet Eryılmaz'ın üstlendiği "Parmaklıklar Ardında İki Kadın" filminin galası, Beyoğlu Sineması'nda yapıldı.

Sadece kadınlara özel gerçekleştirilen galaya, çok sayıda kadın sivil toplum örgütü temsilcisi ile kadın sanatçı katıldı.

Gösterim öncesi AA muhabirine açıklamada bulunan Eryılmaz, filmin 12. Boğaziçi Film Festivali'nde ve 4. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali'nde izleyiciyle buluştuğunu söyledi.

Eryılmaz, "Hazan Mevsimi" ve "Misafir" adlı filmlerinde de kadın meselelerini ele aldığını belirterek, "Parmaklıklar Ardında İki Kadın" filminin ise hapishanedeki iki kadın arasında geçtiğini, aşk, evlilik, vicdan, çocuk ve ilişkiyi anlatan çok sert bir hikaye olduğunu aktardı.

"Kadınlar ayağa kalkmadan dünyada kurtuluş yok"

Kadınların önemine işaret eden Eryılmaz, "Kadınlar ayağa kalkmadan dünyada kurtuluş yok. Benim için dişil enerji, özel bir enerjidir. Buna inanıyorum. Üç uzun metrajım var. Bu yüzden üçü de kadın meselelerine bakan filmler." dedi.

Mehmet Eryılmaz, filmi Fatma Özcan'ın yazdığı bir oyunun hikayesinden uyarladığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Fatma Özcan, erkeklerin kadınlarla ilişkisinde herkesin bildiği kaba model üzerinden yola çıkarak, bir oyun yazmış. Ben de o oyuna biraz daha ruhsallık kattım. Bana göre ruhun cinsiyeti yok. Bu anlamda filmde, biraz ruhsal ögeler de var. Birçok kadın meselesini, bir hikaye içerisinde herkesin kendince sonuçlar çıkarabileceği bir edayla çekmeye çalıştım. Her zaman şunu söylerim, filmlerimi 100 kişi izliyor ve 100 ayrı sonuçla çıkıyorsa benim için başarılıdır."

Kovid-19 salgını döneminde filmi çektiklerini aktaran Eryılmaz, "Oyuncularım Pervin Bağdat ve Zümrüt Erkin. Erkin, daha önceki iki filmimde de başrol oynamıştı. Pervin Bağdat da çok başarılı, iyi bir oyuncu. Bunun yanında birçok anne, avukat rolü var." diye konuştu.

Eryılmaz, filmin Ankara ve İzmir'de de kadınlara özel gösterileceğini, nisan ayında da filmin vizyona girmesini planladıklarını dile getirdi.

"Parmaklıklar Ardında İki Kadın" filmi hakkında

Yapımcılığını Vedide Kaymak'ın üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Bağdat ve Erkin'in yanı sıra Gökçer Genç, Hakan Tüner ve Halis Bayraktaroğlu yer alıyor.

Farklı acılar çeken ve birbirine son derece ön yargılı iki kadının iyileşme ve birbirine sarılma hikayesi olan film, iki kadının hapishanedeki zorunlu görüşmeleri üzerinden ilerliyor.

Dram ve kurmaca türündeki filmin konusu özetle şöyle:

"Zerda, sevgilisini öldürmekten hüküm giymiş, istemeden anne olmuş genç bir kadındır. Öldürdüğü adamın eşi Esra ise hasta bir kız çocuğuna sahiptir. Kızının kurtulması için tek şansı, Zerda'nın çocuğundan alınacak uyumlu iliktir. Esra, Zerda'yı ikna etmek için cezaevine gelir, ancak öfkeli ve yaralı Zerda imza atmayı reddeder. İki kadın arasındaki görüşmeler git gide sertleşir, tüm duygusal ve psikolojik yaralar açığa çıkar."

Kaynak: AA

Mehmet Eryılmaz, Kültür Sanat, Beyoğlu, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Parmaklıklar Ardında İki Kadın Galası Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:18 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Kılıçdaroğlu’nun sözleri üzerine kurultaya soruşturma açıldı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Kılıçdaroğlu'nun sözleri üzerine kurultaya soruşturma açıldı
12:10 Vekiller, kendilerine tanınan ayrıcalığını kamuoyuna duyuran Sabahat Akkiraz’a tepkili Vekiller, kendilerine tanınan ayrıcalığını kamuoyuna duyuran Sabahat Akkiraz'a tepkili
11:19 Domuz derisi kullanmışlar Türkiye’den ayakkabı devine 550 bin lira ceza Domuz derisi kullanmışlar! Türkiye'den ayakkabı devine 550 bin lira ceza
11:07 Bakan Memişoğlu talimat verdi, ekipler 81 ilde “duman avı“na çıkacak Bakan Memişoğlu talimat verdi, ekipler 81 ilde "duman avı"na çıkacak
09:52 Dün Avrupa bugün Anadolu Eğitime ara verilen İstanbul için yeni uyarı Dün Avrupa bugün Anadolu! Eğitime ara verilen İstanbul için yeni uyarı
17:26 Ticaret Bakanlığı’ndan Suriye İle Ticarette Yeni Genelge Ticaret Bakanlığı'ndan Suriye İle Ticarette Yeni Genelge
17:23 Mahalleli ’deprem oluyor’ sandı, gerçek bambaşka çıktı Mahalleli 'deprem oluyor' sandı, gerçek bambaşka çıktı
17:12 Trafikte tartıştığı adamı tek tokatla öldürdü Trafikte tartıştığı adamı tek tokatla öldürdü
17:04 Türk futbolunda devrim: Galatasaray ve Fenerbahçe’den tarihi anlaşma Türk futbolunda devrim: Galatasaray ve Fenerbahçe'den tarihi anlaşma
16:56 Ucuz et için saatlerce kar altında beklediler Ucuz et için saatlerce kar altında beklediler
16:55 Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin’den duygusal paylaşım: Allah’tan sonra en çok seni sevdim Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin'den duygusal paylaşım: Allah'tan sonra en çok seni sevdim
16:49 Mansur Yavaş’tan 3’lü zirveye ilişkin ilk açıklama: Biriz ve beraberiz Mansur Yavaş'tan 3'lü zirveye ilişkin ilk açıklama: Biriz ve beraberiz
16:46 Önce “İntihar“ dedi, sonra cinayeti itiraf etti Önce "İntihar" dedi, sonra cinayeti itiraf etti
16:44 Çikolataya ilaç etken maddesi karıştırmışlar Çikolataya ilaç etken maddesi karıştırmışlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2025 13:15:18. #1.13#
SON DAKİKA: Parmaklıklar Ardında İki Kadın Galası Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.