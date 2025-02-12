Parmaklıklar Ardında İki Kadın Galası Yapıldı

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Yönetmenliğini ve senaristliğini Mehmet Eryılmaz'ın üstlendiği "Parmaklıklar Ardında İki Kadın" filminin galası, Beyoğlu Sineması'nda yapıldı.

Sadece kadınlara özel gerçekleştirilen galaya, çok sayıda kadın sivil toplum örgütü temsilcisi ile kadın sanatçı katıldı.

Gösterim öncesi AA muhabirine açıklamada bulunan Eryılmaz, filmin 12. Boğaziçi Film Festivali'nde ve 4. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali'nde izleyiciyle buluştuğunu söyledi.

Eryılmaz, "Hazan Mevsimi" ve "Misafir" adlı filmlerinde de kadın meselelerini ele aldığını belirterek, "Parmaklıklar Ardında İki Kadın" filminin ise hapishanedeki iki kadın arasında geçtiğini, aşk, evlilik, vicdan, çocuk ve ilişkiyi anlatan çok sert bir hikaye olduğunu aktardı.

"Kadınlar ayağa kalkmadan dünyada kurtuluş yok"

Kadınların önemine işaret eden Eryılmaz, "Kadınlar ayağa kalkmadan dünyada kurtuluş yok. Benim için dişil enerji, özel bir enerjidir. Buna inanıyorum. Üç uzun metrajım var. Bu yüzden üçü de kadın meselelerine bakan filmler." dedi.

Mehmet Eryılmaz, filmi Fatma Özcan'ın yazdığı bir oyunun hikayesinden uyarladığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Fatma Özcan, erkeklerin kadınlarla ilişkisinde herkesin bildiği kaba model üzerinden yola çıkarak, bir oyun yazmış. Ben de o oyuna biraz daha ruhsallık kattım. Bana göre ruhun cinsiyeti yok. Bu anlamda filmde, biraz ruhsal ögeler de var. Birçok kadın meselesini, bir hikaye içerisinde herkesin kendince sonuçlar çıkarabileceği bir edayla çekmeye çalıştım. Her zaman şunu söylerim, filmlerimi 100 kişi izliyor ve 100 ayrı sonuçla çıkıyorsa benim için başarılıdır."

Kovid-19 salgını döneminde filmi çektiklerini aktaran Eryılmaz, "Oyuncularım Pervin Bağdat ve Zümrüt Erkin. Erkin, daha önceki iki filmimde de başrol oynamıştı. Pervin Bağdat da çok başarılı, iyi bir oyuncu. Bunun yanında birçok anne, avukat rolü var." diye konuştu.

Eryılmaz, filmin Ankara ve İzmir'de de kadınlara özel gösterileceğini, nisan ayında da filmin vizyona girmesini planladıklarını dile getirdi.

"Parmaklıklar Ardında İki Kadın" filmi hakkında

Yapımcılığını Vedide Kaymak'ın üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Bağdat ve Erkin'in yanı sıra Gökçer Genç, Hakan Tüner ve Halis Bayraktaroğlu yer alıyor.

Farklı acılar çeken ve birbirine son derece ön yargılı iki kadının iyileşme ve birbirine sarılma hikayesi olan film, iki kadının hapishanedeki zorunlu görüşmeleri üzerinden ilerliyor.

Dram ve kurmaca türündeki filmin konusu özetle şöyle:

"Zerda, sevgilisini öldürmekten hüküm giymiş, istemeden anne olmuş genç bir kadındır. Öldürdüğü adamın eşi Esra ise hasta bir kız çocuğuna sahiptir. Kızının kurtulması için tek şansı, Zerda'nın çocuğundan alınacak uyumlu iliktir. Esra, Zerda'yı ikna etmek için cezaevine gelir, ancak öfkeli ve yaralı Zerda imza atmayı reddeder. İki kadın arasındaki görüşmeler git gide sertleşir, tüm duygusal ve psikolojik yaralar açığa çıkar."