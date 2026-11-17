Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) alıp cebine koyduğu yerli muzu, 4 ülke gezdirdikten sonra yedi.

Paşinyan, sosyal medya hesabından gündem olan muza ilişkin yeni bir paylaşım yaptı.

ANTALYA'DAN ALDIĞI MUZU ÜLKE ÜLKE GEZDİRDİĞ

Paylaşımında "Macellan'ın peşine düştük" benzetmesiyle gezdiği ülkeleri ve şehirleri sayan Paşinyan, Antalya'nın ardından Dublin (İrlanda), Erivan (Ermenistan), Yeni Delhi (Hindistan), Phnom Penh (Kamboçya) olmak üzere çeşitli şehirlere gittiğini ve sonunda Erivan'a döndüğünü belirtti.

EN SONUNDA YEDİ

Paşinyan, paylaşımındaki videonun sonunda Antalya'da kaldığı otelde ikram edilen yerli Anamur muzunu soyarak yedi.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan Antalya ziyaretinin ardından Dublin ve Erivan'dan yaptığı paylaşımda cebinden bu muzu çıkarmış ve sosyal medyada ilgi çekmişti.