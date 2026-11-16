Yeşilçam'ın Sultanı Türkan Şoray: Köylerde kapı çalıp evlerde giyinirdik - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Yeşilçam'ın Sultanı Türkan Şoray: Köylerde kapı çalıp evlerde giyinirdik

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Yeşilçam\'ın Sultanı Türkan Şoray: Köylerde kapı çalıp evlerde giyinirdik
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Yeşilçam\'ın Sultanı Türkan Şoray: Köylerde kapı çalıp evlerde giyinirdik
Haber Videosu

Usta oyuncu Türkan Şoray, Antalya'daki COP31 etkinlikleri kapsamında düzenlenen söyleşide sinemaseverlerle buluştu. Yeşilçam setlerinde karavan bulunmadığını, kıyafetleri araçların içinde ya da köylerde kapısını çaldıkları evlerde değiştirdiklerini anlatan Şoray, rol aldığı 220 filmin tamamında kostümleri kendisinin aldığını ve yaptırdığını söyledi.

ANTALYA'da COP31 kapsamında düzenlenen söyleşiye katılan Türk sinemasının 'Sultan'ı Türkan Şoray, Yeşilçam döneminde yaşadıkları zorlukları anlattı. Şoray, "Yeşilçam aslında yokluklar içinde mucizeler yaratan bir sinema oldu. Bütün yaptığımız filmler, aşkla yapılan filmlerdi" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından COP31 kapsamında Antalya'da 'Yeşilçam Usulü Film Yapmak' başlıklı söyleşi düzenlendi. Türk sinemasının usta oyuncusu Türkan Şoray, sinemaseverle buluştu. Sinema Genel Müdürü Birol Güven'in moderatörlüğünü yaptığı söyleşiye Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un eşi Şengül Kurum ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Burak Demiralp ve kurum müdürleri katıldı. Şoray, Yeşilçam yıllarındaki film yapım koşullarını, setlerde yaşanan zorlukları ve unutamadığı anılarını paylaştı.

Konuşmasına küresel iklim krizine dikkati çekerek başlayan Türkan Şoray, iklim değişikliğinin tüm dünyayı ilgilendiren önemli bir sorun olduğunu vurguladı. COP31 sürecinde iklim kriziyle mücadele kapsamında alınacak kararların hayata geçirilmesini temenni eden Şoray, bu konuda herkesin sorumluluk üstlenmesi gerektiğini belirterek seferberlik çağrısında bulundu.

YEŞİLÇAM YOKLUKLAR İÇİNDE MUCİZELER YARATAN BİR SİNEMAYDI

Yeşilçam dönemindeki film çekimlerini anlatan Şoray, "Özellikle kış günleri hep aklımda kalmış. Sabahın yedisi, sokağa çıktığım an o soğuk rüzgarın yüzüme vuruşu. Ama hiç kendimi uykusuz, yataktan yeni kalkmış gibi hissetmezdim. Böyle bir heyecan vardı. Her sabah, bu yıllarca sürdü. Sabahın erken saatinde arabama biner, sete giderdim. 10 dakika bile geç kalsam karmaşalar yaşanırdı" dedi.

O dönemde film setlerinin bugüne kıyasla çok daha küçük ekiplerden oluştuğunu anlatan Şoray, "O saatte kahvaltı etmem imkansızdı. Sete gittiğimiz zaman bütün ekip arkadaşlarıyla bir araya gelirdik. Zaten çok fazla değildik. Toplasanız 15 kişi falan oluyorduk. Şimdiki setler 100 kişi. Bakın ne kadar fark ediyor" diye konuştu.

Yeşilçam'ın kısıtlı imkanlarla büyük başarılar elde ettiğini vurgulayan Şoray, "Vallahi Yeşilçam aslında yokluklar içinde mucizeler yaratan bir sinema oldu. Kendi kendini yarattı ama halkın desteğiyle. Sette her şeyimiz olmuyordu. Fakat öyle becerikli set arkadaşlarımız vardı ki, yokluk yaratıcılığı yarattı. Gerçekten mucizelerdi" ifadelerini kullandı.

Yeşilçam filmlerinin büyük bir inanç ve sevgiyle çekildiğini söyleyen Şoray, "Her şeye rağmen, bütün yokluklara rağmen önemli olan o projeye inanmak, bütün kalplerin aynı anda çarpması. Aynı heyecanla, umutla, sevgiyle, aşkla o işe devam etmek. Bütün yaptığımız filmler, aşkla yapılan filmlerdi" diye konuştu.

YEŞİLÇAM'DA HİÇ KARAVANIMIZ OLMADI

Yeşilçam döneminde oyuncuların bugünkü gibi karavan imkanına sahip olmadığını anlatan Şoray, "Bizim o zaman Yeşilçam'da karavanımız olmadı. Gittiğimiz arabaların içinde soyunup giyiniyorduk. En zoru da arabanın içinde kıyafet değiştirmekti. Arabanın arkasına oturuyorsunuz, bir türlü giyinemiyorsunuz. Setteki arkadaşlarımız arabanın camlarına örtüler koyarlardı. Biz de içeride kıyafetlerimizi değiştirirdik" dedi.

Çekim yapılan köylerde vatandaşların kendilerine büyük misafirperverlik gösterdiğini dile getiren Şoray, "Bazen araba çok uzakta kalırdı. Dağın tepesine çıkmışız veya köyün bir tarafındayız. Önümüze gelen kapıyı çalardık. 'Affedersiniz, biz sizin evinizde giyinebilir miyiz?' diye sorardık. Her ev bizim evimizdi. O kadar güzel karşılıyorlardı ki" ifadelerini kullandı.

Bir filmin ortaya çıkmasında maddi imkanlardan çok projeye duyulan inancın önemli olduğunu vurgulayan Şoray, "Önemli olan proje, önemli olan o projeye inanmak. İnançla yola çıkınca 5 kişilik bir toplulukla bile o film elde edilebilir. Ben öyle inanıyorum. Önemli olan o gönlü koymak. Eski Yeşilçam filmleri seyircinin hafızasında yer etmiş. Mesela o filmler bugün sinemada veya televizyonda oynadığı zaman çok gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

220 FİLMİN KOSTÜMLERİNİ KENDİSİ HAZIRLADI

Yeşilçam döneminde oyuncuların film kostümlerini kendilerinin hazırladığını söyleyen Şoray, "Ben 220 film çevirmişim. Bütün çevirdiğim filmlerdeki kostümler, hepsi benim kostümlerimdi. Şimdi öyle olmuyor. Sete hazır kostümleri getiriyorlar, seçtiriyorlar, sonra giydiriyorlar. Filme başlayacağımız zaman mutlaka kostüm listesi gelirdi. Her filmde nedense 18 tane kostüm olurdu. Listedeki bütün kıyafetleri almak, yaptırmak zorundaydık. Bu bizim vazifemizdi" diye konuştu.

Kaynak: DHA
Türkan ŞorayKültür SanatEtkinliklerAntalyaÜnlülerMagazinSinemaCOP31Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Amedspor’dan TFF’ye olay tepki Amedspor'dan TFF'ye olay tepki
İmran Han hakimlere mektup yazdı, kendisi ve eşi için tedavi istedi İmran Han hakimlere mektup yazdı, kendisi ve eşi için tedavi istedi
Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi: Bu göreve talibim Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Bu göreve talibim
Yeniden İstanbul’a gelmek üzere Kim Min-Jae’den Süper Lig devine yeşil ışık Yeniden İstanbul'a gelmek üzere! Kim Min-Jae'den Süper Lig devine yeşil ışık
Test sürüşüne çıkan trafik polisi otomobili Çorlu’da seyir halindeyken tutuştu Test sürüşüne çıkan trafik polisi otomobili Çorlu'da seyir halindeyken tutuştu
Kalbini aldığı adamın eşiyle evlendi 13 yıl sonra aynı sonu yaşadı Kalbini aldığı adamın eşiyle evlendi! 13 yıl sonra aynı sonu yaşadı
40 yılda bir yaşanacak garip olay Duyanlar kulaklarına inanamadı 40 yılda bir yaşanacak garip olay! Duyanlar kulaklarına inanamadı
Fenerbahçe’de Lukaku’nun yerine 2 golcü İkisi de gol krallığında zirvede Fenerbahçe'de Lukaku'nun yerine 2 golcü! İkisi de gol krallığında zirvede
Fon soruşturmasında Ümit Özlale iddiası: İfadede 500 bin dolar geçti Fon soruşturmasında Ümit Özlale iddiası: İfadede 500 bin dolar geçti
Ahmet Kaya pişmanlığını anlattı: Mahsun Kırmızıgül “Keşke gitseydim“ dedi Ahmet Kaya pişmanlığını anlattı: Mahsun Kırmızıgül "Keşke gitseydim" dedi
Selçuk İnan, Okan Buruk’un Türk yıldızını istiyor Selçuk İnan, Okan Buruk'un Türk yıldızını istiyor
Şoke eden casusluk skandalı: Komutan, müstehcen fotoğraf karşılığı savaş planlarını sızdırdı Şoke eden casusluk skandalı: Komutan, müstehcen fotoğraf karşılığı savaş planlarını sızdırdı
Arda Güler direksiyona geçiyor: Madrid’de sürücü kursuna yazıldı Arda Güler direksiyona geçiyor: Madrid'de sürücü kursuna yazıldı
21:32
7 eski hakem, İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan şikayetçi oldu Suçlamalar çok ciddi
7 eski hakem, İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan şikayetçi oldu! Suçlamalar çok ciddi
21:25
Berke Özer’in muhteşem performansı Avrupa basınında manşetlerde
Berke Özer'in muhteşem performansı Avrupa basınında manşetlerde
20:58
Volkan Demirel ocak için onu istedi: Emre Mor Gaziantep FK yolunda mı
Volkan Demirel ocak için onu istedi: Emre Mor Gaziantep FK yolunda mı?
20:40
Yusuf Demir’e Rapid Wien’den 2031’e kadar imza: 19 maçta 15 gole katkı
Yusuf Demir'e Rapid Wien'den 2031'e kadar imza: 19 maçta 15 gole katkı
20:28
Neymar, Virginia Fonseca iddiasını yalanladı: “Bu defa sınırı aştılar“
Neymar, Virginia Fonseca iddiasını yalanladı: "Bu defa sınırı aştılar"
20:09
Bekir Bozdağ, AK Parti Genel Başkan Başdanışmanlığı görevi kapsamında MYK toplantısına katıldı
Bekir Bozdağ, AK Parti Genel Başkan Başdanışmanlığı görevi kapsamında MYK toplantısına katıldı
19:57
Arda Güler direksiyona geçiyor: Madrid’de sürücü kursuna yazıldı
Arda Güler direksiyona geçiyor: Madrid'de sürücü kursuna yazıldı
19:43
Fon soruşturmasında Ümit Özlale iddiası: İfadede 500 bin dolar geçti
Fon soruşturmasında Ümit Özlale iddiası: İfadede 500 bin dolar geçti
19:35
Fenerbahçe’de Lukaku’nun yerine 2 golcü İkisi de gol krallığında zirvede
Fenerbahçe'de Lukaku'nun yerine 2 golcü! İkisi de gol krallığında zirvede
19:12
Galatasaray’dan ayrılıyor mu İlkay Gündoğan geleceğine dair son noktayı koydu
Galatasaray'dan ayrılıyor mu? İlkay Gündoğan geleceğine dair son noktayı koydu
18:25
Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi: Bu göreve talibim
Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Bu göreve talibim
18:13
İmran Han hakimlere mektup yazdı, kendisi ve eşi için tedavi istedi
İmran Han hakimlere mektup yazdı, kendisi ve eşi için tedavi istedi
17:40
Sarıgül Ailesi’ne yönelik soruşturmada 9 şüpheli için tutuklama talebi
Sarıgül Ailesi'ne yönelik soruşturmada 9 şüpheli için tutuklama talebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2026 21:35:08. #7.12#
SON DAKİKA: Yeşilçam'ın Sultanı Türkan Şoray: Köylerde kapı çalıp evlerde giyinirdik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android