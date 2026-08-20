Paşinyan'dan 'Dördüncü Cumhuriyet' Açıklaması - Son Dakika
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Paşinyan'dan 'Dördüncü Cumhuriyet' Açıklaması

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Paşinyan, 'Gerçek Ermenistan' ideolojisinin zaferiyle Dördüncü Cumhuriyet'e geçtiklerini duyurdu.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 7 Haziran'da yapılan seçimlerin sonuçlarıyla "Gerçek Ermenistan" ideolojisinin zafer kazandığını belirterek, ülkenin tarihindeki "Dördüncü Cumhuriyet" olarak adlandırdığı yeni aşamaya adım attığını bildirdi.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, hükümet toplantısında konuşma yaptı.

Paşinyan, mevcut hükümetin 7 Haziran 2026 seçimlerinin sonuçlarına göre kurulduğunu söyleyerek, "Bu seçim sonuçlarıyla nihayetinde 'Gerçek Ermenistan' ideolojisi zafer kazandı. Bu da 'Gerçek Ermenistan' ideolojisinin ülkenin resmi ideolojisi haline geldiği anlamına gelir." dedi.

Ermenistan'ın bu gelişmeyle tarihindeki "Dördüncü Cumhuriyet" olarak adlandırılan aşamaya geçtiğini ifade eden Paşinyan, Üçüncü Cumhuriyet'in ilk günden itibaren çatışma ve anlaşmazlık mantığı üzerine kurulduğunu vurguladı.

Paşinyan, "Dördüncü Cumhuriyet ise barış mantığıyla şekillenmektedir ve oluşturulmaktadır." ifadesini kullandı.

Burada yalnızca çatışma ve barış mantıkları arasındaki farkın söz konusu olmadığını kaydeden Paşinyan, devletin işlevsel anlamının, hangi amaçla var olduğunun ve sahip olduğu pratik misyon ile işlevin de farklı olduğunu dile getirdi.

Paşinyan, hükümetin yapısında bazı değişiklikler yapılmasını da önerdiklerini belirterek, Dışişleri Bakanlığının adının "Dışişleri ve Uluslararası Ticaret Bakanlığı" olarak değiştirilmesini teklif etti.

Yüksek Teknoloji ve Sanayi Bakanlığının adının da "Yüksek Teknoloji, Sanayi ve Yapay Zeka Bakanlığı" olarak değiştirilmesini önerdiklerini aktaran Paşinyan, bakanlık bünyesinde bir Yapay Zeka Ofisi kurulmasının planlandığını bildirdi.

Paşinyan ayrıca Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığının adının "Çalışma ve Refah Bakanlığı" olarak değiştirilmesini önerdiklerini ifade etti.

Kaynak: AA

Dış Politika, Ermenistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Paşinyan'dan 'Dördüncü Cumhuriyet' Açıklaması - Son Dakika

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