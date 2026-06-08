Paşinyan: Halk Barış İçin Oy Kullandı - Son Dakika
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Paşinyan: Halk Barış İçin Oy Kullandı

08.06.2026 12:20
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Ermenistan Başbakanı Paşinyan, seçim sonuçlarıyla halkın barış ve bağımsızlık için irade ortaya koyduğunu belirtti.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, parlamento seçimlerinde halkın, oylarıyla devlete, bağımsızlığa, geleceğe ve barışa sahip çıktığını belirterek, "Savaşın üçlü partisi ağır bir yenilgiye uğramıştır." dedi.

Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in haberine göre Paşinyan, 2025 yılı bütçesine ilişkin mecliste düzenlenen toplantıda parlamento seçimlerinin sonuçlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Seçim sonuçları dolayısıyla Ermenistan halkını kutlayan Paşinyan, "Ermenistan halkı, oylarıyla devlete sahip çıktı, bağımsızlığa sahip çıktı, geleceğe sahip çıktı, barışa sahip çıktı ve Ermenistan Cumhuriyeti'ne sahip çıktı. Savaşın üçlü partisi ağır bir yenilgiye uğramıştır. Halk, savaşın üçlü partisi ve onunla bağlantılı suç-oligarşik sistemin Ermenistan'dan kökünün kazınması gerektiği yönündeki iradesini açıkça ortaya koymuştur." diye konuştu.

Paşinyan, bu konunun siyasi çoğunluğun ve hükümetin en önemli gündem maddelerinden biri olacağını belirterek, "Bunu gecikmeden, kararlı ve net adımlarla hayata geçireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Sivil Sözleşme Partisinin parlamentoda çoğunluğa sahip olacağını ve hükümeti kuracaklarını dile getiren Paşinyan, bu konuyu gelecek aylarda ayrıntılı şekilde değerlendireceklerini söyledi.

Ermenistan'da parlamento seçimlerinde oy sayım işlemi tamamlanırken Başbakan Nikol Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisinin, 105 sandalyeden 61'ini elde ederek tek başına çoğunluğu sağladığı açıklanmıştı. Sivil Sözleşme Partisinin, oyların yüzde 49,81'ini aldığı bildirilmişti.

Oyların yüzde 23,29'unu iş insanı Samvel Karapetyan'ın Güçlü Ermenistan oluşumu, yüzde 9,94'ünü eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan'ın Ermenistan İttifakı, yüzde 4'ünü Müreffeh Ermenistan Partisinin elde ettiği belirtilmişti.

Parlamento seçimlerinin resmi sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Paşinyan: Halk Barış İçin Oy Kullandı - Son Dakika

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