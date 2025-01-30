Paşinyan'ın Soykırım Açıklamaları Tartışma Yarattı

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(ANKARA) - Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın 1915'te yaşananan olaylara ilişkin açıklamaları Ermenistan'da ve Ermeni diasporasında tartışmalara yolaçtı. Paşinyan, "Ermeni Soykırımı tarihini yeniden gözden geçirmemiz gerekiyor...Nasıl oldu da 1939'da Ermeni soykırımı için bir gündem yoktu da 1950'de Ermeni soykırımı gündemi ortaya çıktı? Bu nasıl oldu" dedi.

Nikol Paşinyan, 24 Ocak'ta Zürih'te Ermeni diasporası üyelerine yaptığı konuşmada, 1915 olaylarıyla ilgili, "Ermeni Soykırımı'nın tarihini yeniden gözden geçirmemiz gerekiyor. Ne olduğunu, neden olduğunu ve olayları kimin aracılığıyla algıladığımızı anlamamız gerekiyor" diye konuştu. Paşinyan, 1915'teki olayların 1950'lere kadar tam olarak anlaşılamadığını ifade etti ve "Nasıl oldu da 1939'da Ermeni Soykırımı için bir gündem yoktu ve nasıl oldu da 1950'de Ermeni Soykırımı gündemi ortaya çıktı? Bu nasıl oldu" dedi.

Paşinyan'a Ermenistan ve Ermeni diasporalarından tepki

Paşinyan'ın bu açıklamaları, Ermenistan'da ve uluslararası Ermeni diasporasındaki birçok ulusal ve dini kurum, siyasi grup ve sivil toplum örgütünden sert eleştiri ve tepki aldı. Paşinyan'ın yorumlarının, Ermenistan'da "ülkeyi uzun süredir kimliğinin ve dış politikasının temel taşını oluşturan tarihten uzaklaştırma girişimi" olduğu savunuldu.