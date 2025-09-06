Paşinyan'ın Uçağı Azerbaycan Hava Sahasını Kullandı - Son Dakika
Paşinyan'ın Uçağı Azerbaycan Hava Sahasını Kullandı

06.09.2025 11:24
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Azerbaycan hava sahasından yurt dışı ziyareti yaptı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın uçağının, Azerbaycan hava sahasını kullandığı açıklandı. Ermenistan Başbakanlık Sözcüsü Nazeli Bağdasaryan, yaptığı açıklamada, Azerbaycan'dan Başbakan Paşinya'ın uçağı için hava sahası geçişi talebinde bulunduklarını ve bu talebe olumlu yanıt aldıklarını bildirdi.

AYNI GÜZERGAH ÜZERİNDEN GERİ DÖNDÜ

Bağdasaryan, Paşinyan'ın 30 Ağustos'ta başladığı yurt dışı ziyaretine Azerbaycan hava sahasını kullanarak çıktığını ve 6 Eylül gecesi aynı güzergah üzerinden ülkeye döndüğünü kaydetti.

BÖLGE İÇİN ÖNEMLİ BİR GELİŞME

Bu gelişmeyi bölgede ulaşım hatlarının açılması, barış gündeminin ilerletilmesi ve karşılıklı güven ortamının oluşmasına yönelik pratik bir adım olarak değerlendirdiklerini belirten Bağdasaryan, Nahçıvan uçuşları gerçekleştiren Azerbaycan uçaklarının da uzun süredir Ermenistan hava sahasını kullandığını hatırlattı.

AZERBAYCAN CEPHESİ SESSİZ

Azerbaycan tarafı ise konuyla ilgili henüz resmi açıklama yapmazken, hava sahasının açılması yönünde alınan bu kararın Karabağ sonrası dönemde Ermenistan'a verilen stratejik bir mesaj olduğu değerlendirmeleri ön plana çıkıyor.

Kaynak: AA

