Patlama Sonrası Ölümler: Cenaze Töreni Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Patlama Sonrası Ölümler: Cenaze Töreni Yapıldı

Hendek'teki makarna fabrikasındaki patlamada yaralanan Eray Kızıldağ hayatını kaybetti, cenazesi defnedildi.

05.10.2024 14:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki makarna fabrikasında 15 Eylül'de meydana gelen patlamada ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren işçinin cenazesi toprağa verildi.

Kocaeli Şehir Hastanesi'nde dün 19 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Eray Kızıldağ'ın (22) cenazesi, Hendek ilçesi Sivritepe Mahallesi'ndeki baba evine getirildi.

Kızıldağ'ın cenazesi, burada helallik alınmasının ardından mahalledeki camiye götürüldü. Kızıldağ'ın ailesi ve yakınları, taziyeleri kabul etti.

İlçe Müftüsü Osman Sağlam'ın öğle vakti kıldırdığı namazın ardından Kızıldağ'ın cenazesi, mahalle mezarlığında defnedildi.

Cenaze törenine, Kızıldağ'ın ailesi, yakınları ve çalışma arkadaşlarının yanı sıra Hendek Belediye Başkanı İrfan Püsküllü, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever ve vatandaşlar katıldı.

Olay

Hendek ilçesindeki makarna fabrikasında 15 Eylül'de meydana gelen patlama ve ardından yangın çıkmıştı. Soğutma çalışmaları sırasında işçilerden Mesut Şimay'ın (27) cansız bedenine ulaşılmıştı. Yaralanan 30 kişi, sağlık ekiplerince Hendek ve Akyazı ilçeleri ile Düzce ve Kocaeli'deki hastanelere kaldırılmıştı.

Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında aralarında fabrika sahipleri ve yöneticilerinin de bulunduğu 7 zanlı ifadeye çağrılmış, sorgu ve işlemlerinin ardından şüphelilerden 6'sı gözaltına alınmış, 1'i ise salıverilmişti.

Sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden fabrika müdürü V.U. tutuklanmış, aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA

sakarya, 3-sayfa, Güncel, Hendek, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Patlama Sonrası Ölümler: Cenaze Töreni Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:56 2 kadını katleden Semih Çelik’in videosu ortaya çıktı Anlattıkları tüyler ürpertiyor 2 kadını katleden Semih Çelik'in videosu ortaya çıktı! Anlattıkları tüyler ürpertiyor
14:36 Beyoğlu sapığından pes dedirten savunma: Cebine para sıkıştırdım Beyoğlu sapığından pes dedirten savunma: Cebine para sıkıştırdım
14:20 DEM Partililerle neden tokalaştı Bahçeli’den ezber bozan sözler DEM Partililerle neden tokalaştı? Bahçeli'den ezber bozan sözler
13:14 İki kadını vahşice katleden ’sur canisi’nin babası konuştu: Biri sevgilisi, diğeri arkadaşıydı İki kadını vahşice katleden 'sur canisi'nin babası konuştu: Biri sevgilisi, diğeri arkadaşıydı
12:40 Vatandaşa neler yedirmişler neler İşte gıdada yapılan oyunların illere göre dağılımı Vatandaşa neler yedirmişler neler! İşte gıdada yapılan oyunların illere göre dağılımı
18:50 Bu kız isteme töreni bildiklerinizden değil, görenlerin ağzı açık kaldı Bu kız isteme töreni bildiklerinizden değil, görenlerin ağzı açık kaldı
18:29 12 araca çarpıp 3 kişiyi yaralayan sürücü, cipi galeriden çalmış 12 araca çarpıp 3 kişiyi yaralayan sürücü, cipi galeriden çalmış
18:14 Kocasına sinirlendi, kendini 6. kattan attı Kocasına sinirlendi, kendini 6. kattan attı
18:12 Hollandalı eski futbolcu Khalid Boulahrouz, Türk futbolunu yerden yere vurdu Hollandalı eski futbolcu Khalid Boulahrouz, Türk futbolunu yerden yere vurdu
17:51 Videoyu izlemeniz lazım Kullandığı penaltı maçın önüne geçti Videoyu izlemeniz lazım! Kullandığı penaltı maçın önüne geçti
17:43 Prof. Dr. Zafer Cantürk, dünyanın en etkili bilim insanları listesinde yer aldı Prof. Dr. Zafer Cantürk, dünyanın en etkili bilim insanları listesinde yer aldı
17:36 Şahan Gökbakar ve kardeşine 10 yıla kadar hapis istemi Şahan Gökbakar ve kardeşine 10 yıla kadar hapis istemi
17:24 Aç gözlülükte son nokta Bu ev için istenen kirayı duyunca “Yok artık“ diyeceksiniz Aç gözlülükte son nokta! Bu ev için istenen kirayı duyunca "Yok artık" diyeceksiniz
17:20 Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Merih Demiral’ın heykelini diktirdi Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Merih Demiral'ın heykelini diktirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2024 15:15:04. #1.12#
SON DAKİKA: Patlama Sonrası Ölümler: Cenaze Töreni Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement