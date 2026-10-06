Patlatmalı çalışma nedeniyle Selçuk-Ortaklar-Aydın yolu 14.00-19.00 arası kapatılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Patlatmalı çalışma nedeniyle Selçuk-Ortaklar-Aydın yolu 14.00-19.00 arası kapatılacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karayolları bültenine göre Selçuk-Ortaklar-Aydın yolunun 0-2. kilometrelerinde patlatmalı çalışma yapılacağı için yol 14.00-19.00 saatlerinde trafiğe kapatılacak. Ulaşım Selçuk-Kuşadası-Söke-Ortaklar güzergâhından sağlanacak, sürücüler yavaş gidip işaretlere uymalı.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre O-3 Otoyolu'nun Babaeski-Havsa kavşakları 0-1. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle kuzey yol platformu kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan gidiş-geliş şeklinde sağlanıyor.

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı kesimindeki çalışmalar sebebiyle trafik akışı kontrollü sürdürülüyor.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun bazı bölümlerindeki üstyapı çalışmaları dolayısıyla Kırşehir bağlantı yolunun Ankara-Niğde istikametinde sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü şekilde diğer şeritten gerçekleştiriliyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun Ankara-İzmir istikameti 0-4. kilometrelerinde Ali Haydar Akın Viyadüğü'ndeki köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle ulaşım İzmir-Ankara istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Selçuk-Ortaklar- Aydın yolu, 0-2. kilometrelerindeki patlatmalı çalışmalar sebebiyle 14.00-19.00 saatlerinde trafiğe kapatılacak. Bu kesimde ulaşıma Selçuk-Kuşadası-Söke-Ortaklar güzergahından izin verilecek.

Trabzon-Rize il sınırı-Rize-Çayeli-Pazar yolunun 43-50. kilometrelerinde Çayeli, Pazar-1 ve Pazar-2 tünellerinin her iki yönündeki tüplerinde yapılacak elektrik ve elektronik sistemlerinin bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla 9 Ekim'e kadar 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülecek.

Konya-Afyonkarahisar yolunun 1-4. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Seydişehir-Akseki yolunun 30-33. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Gerede-Çerkeş yolunun 2-5. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Gerede istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Yozgat il sınırı-Yıldızeli yolunun 45-51. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle Yozgat-Sivas istikameti taşıt trafiğine kapatılarak ulaşıma Sivas-Yozgat istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Kaynak: AA
OtomobilKuşadasıOrtaklarUlaşımGüncelSelçukAydınSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi, yatırımlarının ana para dışındaki kısmını TMSF’ye iade etti Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi, yatırımlarının ana para dışındaki kısmını TMSF'ye iade etti
Otomotiv devinin eski patronuna idam cezası Otomotiv devinin eski patronuna idam cezası
Mısır’dan İsrail’e savaş resti: Bedeli ağır olur, yine ezeriz Mısır'dan İsrail'e savaş resti: Bedeli ağır olur, yine ezeriz
Motorine dev indirim Gece yarısı pompaya yansıdı Motorine dev indirim! Gece yarısı pompaya yansıdı
Petek Dinçöz’ün son hali şaşırttı Yıllar önceki imajına geri döndü Petek Dinçöz'ün son hali şaşırttı! Yıllar önceki imajına geri döndü
Yıllardır raflarda görüyorduk Artık tüm marketlerden kaldırılıyor Yıllardır raflarda görüyorduk! Artık tüm marketlerden kaldırılıyor
09:40
5 öğrencinin bıçaklandığı ortaokuldan ilk görüntüler: Bu rezalete bak ya
5 öğrencinin bıçaklandığı ortaokuldan ilk görüntüler: Bu rezalete bak ya
09:28
İstanbul’da ortaokulda bir öğrenci 5 öğrenciyi bıçakladı
İstanbul'da ortaokulda bir öğrenci 5 öğrenciyi bıçakladı
09:13
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tutuklandı
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tutuklandı
09:12
Nihat Kahveci İtalya mağlubiyeti sonrası isyan etti: Biz kimi yeneceğiz ya
Nihat Kahveci İtalya mağlubiyeti sonrası isyan etti: Biz kimi yeneceğiz ya?
09:11
Fon krizinin en büyük rakamı Fatma Betül Sayan’ı 10’a katladı ama firari
Fon krizinin en büyük rakamı! Fatma Betül Sayan'ı 10'a katladı ama firari
09:02
Ahmet Çakar’dan Hacıosmanoğlu için olay itiraf: Allah belamı versin, 50 defa pişmanım
Ahmet Çakar'dan Hacıosmanoğlu için olay itiraf: Allah belamı versin, 50 defa pişmanım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2026 09:47:28. #7.13#
SON DAKİKA: Patlatmalı çalışma nedeniyle Selçuk-Ortaklar-Aydın yolu 14.00-19.00 arası kapatılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei