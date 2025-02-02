Patnos'ta Ölüm

Ağrı'nın Patnos ilçesinde 42 yaşındaki kişi, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
İlçenin Yeşilçimen Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Emin Uygurlu'yu (42), akrabaları evde hareketsiz buldu.
İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Uygurlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Uygurlu'nun cesedi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Ağrı Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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