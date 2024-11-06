Patra'da İnşaat İşçileri ile Polis Arasında Arbede

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Yunanistan'ın Patra kentinde, daha iyi çalışma koşulları, hakların korunması ve ücretlerin iyileştirilmesi gibi taleplerle Sosyal Sigortalar Kurumu (EFKA) önünde toplanan inşaat işçileri ile polis arasında arbede yaşandığı bildirildi.

Yunan basınındaki haberlerde, inşaat işçilerinin daha iyi çalışma koşulları, hakların korunması ve ücretlerin iyileştirilmesi gibi taleplerle EFKA binası önünde oturma eylemi düzenlediği ifade edildi.

Caddenin trafiğe kapandığı sırada ise polis ekiplerinin müdahalede bulunduğu ve arbede yaşandığı belirtildi.

Haberlerde, polis ekiplerinin müdahale sırasında göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları kullandığı aktarıldı.

Öte yandan, Patra Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, polis ekiplerinin müdahalesine tepki gösterilerek inşaat işçilerine destek verildiği açıklandı.

Açıklamada, "Belediye yönetimi, Patra'daki inşaat işçilerine yapılan gaz ve ses bombalı müdahaleyi kınıyor. Göstericilerin EFKA binası önünde oturma eylemi yapmaları sonrası gerçekleşen bu müdahale, hükümetin işçilerin haklarını kısıtlayan politikalarının bir sonucudur." ifadelerine yer verildi.