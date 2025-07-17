Patriot Sistemleri Ukrayna'ya Ulaşacak

NATO'nun Müttefik Kuvvetler Avrupa Komutanı ABD'li General Alexus G. Grynkewich, Patriot hava savunma sistemlerinin en kısa sürede Ukrayna'ya ulaştırılması için hazırlıkların devam ettiğini söyledi.

Grynkewich, basına yaptığı açıklamada, Almanya'dan Ukrayna'da sevk edilmesi planlanan Patriot hava savunma sistemlerine ilişkin konuştu.

Almanya ile yakın işbirliği içerisinde çalıştıklarını aktaran Grynkewich, "Patriot hava savunma sistemlerinin en kısa sürede ve en hızlı şekilde Ukrayna'ya ulaştırılması için hazırlıklar devam ediyor. Bana tavsiye edilen; hava savunma sistemlerinin mümkün olan en hızlı şekilde ulaştırılması." dedi.

Grynkewich, Ukrayna'da barışçıl bir çözüm olsa bile Rusya'nın "tehdit" olmaya devam edeceğini savundu.

Avrupa'daki hava savunma sistemlerinin Ukrayna'ya daha kolay ulaşabileceğini aktaran Grynkewich, "Ruslar veya herhangi birine sayı ve zaman konusunda bilgi vermeyeceğim. Hava savunmasının önemli olduğu kanaatindeyim. Son zamanlarda Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ölçeğini gördük. Bu nedenle önemli bir odak olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Grynkewich, Ukrayna'da savaşın devam ettiğini anımsatarak, barışçıl bir çözüm gelse bile olası Rus askeri varlığının göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin Çin'in Tayvan'a olası saldırısından önce Rusya ile işbirliği yapabileceği yönündeki söylemlerine de işaret eden Grynkewich, "Hepimiz 2027'de, yani 2 yıl sonra Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in harekete geçmeye hazır olabileceğini ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i arayabileceğini duyduk. Bu yüzden zaman çok önemli." ifadelerini kullandı.