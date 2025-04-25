Ukrayna, Rus ordusunun Dnipropetrovsk bölgesindeki Pavlograd şehrine insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve 14 kişinin yaralandığını duyurdu.
Ukrayna'nın Dnipropetrovsk Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Sergiy Lisak, Telegram hesabından yaptığı açıklamada Rusların bölgedeki Pavlograd şehrine İHA'lar ile saldırdığını belirtti.
Lisak, mevcut bilgilere göre saldırıda 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3'ü çocuk 14 kişinin yaralandığını ifade etti.
Sergiy Lisak, saldırı sebebiyle şehirdeki sivil altyapının hasar gördüğünü bildirdi.
Son Dakika › Güncel › Pavlograd'da İHA Saldırısı: 3 Ölü, 14 Yaralı - Son Dakika
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