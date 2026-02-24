Payas'ta Apartman Yangını

Hatay'ın Payas ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Karacami Mahallesi'nde 4 katlı apartmanın üçüncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.
