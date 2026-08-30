Pazaryeri'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlandı
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Zafer Bayramı, törenle kutlandı; konuşmalar ve konvoy düzenlendi.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.
Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.
Türk Silahlı Kuvvetleri adına Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Analay, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.
Öğrencilerin şiirlerini okumasının ardından jandarma, polis ve belediye araçlarının katılımıyla sirenler eşliğinde ilçe merkezinde konvoy düzenlendi.
Törene, Kaymakam Muhammet Mustafa Kara, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Recep Kuş, İlçe Emniyet Amiri Tahir Oğul, muhtarlar ile gaziler katıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Pazaryeri'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?