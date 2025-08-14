Pazaryeri\'nde Tarım Arazisinde Yangın Çıktı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

İlçeye bağlı Burçalık köyündeki tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden bölge sakinlerinin ihbarıyla yangın yerine çok sayıda belediye ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekip sevk edildi.

Yangına havadan 1 helikopter, Pazaryeri Belediyesine ait 2 vidanjör, 1 itfaiye aracı, Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 2 arazöz, çok sayıda belediye ve orman personeliyle müdahale edildi.

Yangın, köylülerin de desteğiyle karadan ve havadan müdahale sonucu ormanlık alana ve yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Yangında bir evin bahçesinde bulunan kulübe tamamen yanarken alevlerin arasından kurtarılan bir kaplumbağa, ekipler tarafından doğaya salındı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.